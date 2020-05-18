Avrupa'da ligler Ağustosta bitecek

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, beIN Sports’a özel bir röportaj verdi. Ceferin, Avrupa futbolundaki son durumu masaya yatırdı. UEFA Başkanı’nın açıklamaları şöyle:

- 27 Mayıs’taki toplantıda Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi tarihini kararlaştıracağız.

-Ağustos ayına kadar Avrupa’daki liglerin biteceğini düşünüyoruz. Liglerin büyük kısmı tamamlanacaktır.

-Liglerini tamamlamayanlar gelecek sezon Avrupa kupalarına katılmak isterlerse elemelere kalacaklar.

-PSG ve Lyon’un Şampiyonlar Ligi maçlarını Fransa’da oynatacağız, eğer izin çıkmazsa tarafsız sahaya giderler.

-Almanya’da futbolun başlaması ışık oldu. Almanlara güveniyoruz, başlamaları iyiye işaret.

-Fransa’nın neden takımlarına seyircisiz maç izni vermediğini anlamadım. Ama göreceğiz, bu benim dışımda.

- EURO 2021 için şu an tamamen hazır 9 şehirle görüşüyoruz. Diğer 3 şehirde bazı sıkıntılar var.

-Amacımız turnuvayı 12 şehirde yapmak, eğer olmazsa 10, 9 ya da 8 şehre düşürmeye hazırız.

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