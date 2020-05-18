Avrupa'da ligler Ağustosta bitecek
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Avrupa futbolundaki son durumu masaya yatırdı
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, beIN Sports’a özel bir röportaj verdi. Ceferin, Avrupa futbolundaki son durumu masaya yatırdı. UEFA Başkanı’nın açıklamaları şöyle:
- 27 Mayıs’taki toplantıda Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi tarihini kararlaştıracağız.
-Ağustos ayına kadar Avrupa’daki liglerin biteceğini düşünüyoruz. Liglerin büyük kısmı tamamlanacaktır.
-Liglerini tamamlamayanlar gelecek sezon Avrupa kupalarına katılmak isterlerse elemelere kalacaklar.
-PSG ve Lyon’un Şampiyonlar Ligi maçlarını Fransa’da oynatacağız, eğer izin çıkmazsa tarafsız sahaya giderler.
-Almanya’da futbolun başlaması ışık oldu. Almanlara güveniyoruz, başlamaları iyiye işaret.
-Fransa’nın neden takımlarına seyircisiz maç izni vermediğini anlamadım. Ama göreceğiz, bu benim dışımda.
- EURO 2021 için şu an tamamen hazır 9 şehirle görüşüyoruz. Diğer 3 şehirde bazı sıkıntılar var.
-Amacımız turnuvayı 12 şehirde yapmak, eğer olmazsa 10, 9 ya da 8 şehre düşürmeye hazırız.
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