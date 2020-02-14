Avrupa’dakı yeni Türk yıldızlar!

ONUR DİNÇER

Merih Demiral, Cengiz Ünder, Yusuf Yazıcı ve Çağlar Söyüncü gibi lejyonerler sezona damgasını vururken, çifte pasaportu olup henüz A Milli Takım tercihini yapmamış yeni bir gurbetçi jenerasyon da, ülkelerinin liglerinde yavaş yavaş adlarından söz ettirmeye başladılar.

Türk futbolu, Avrupa Ligleri’nde oynayan futbolcuları bakımından, tarihin en zengin dönemlerinden bir tanesini yaşıyor. Türkiye’den giden bir çok futbolcu, kıtanın üst düzey liglerinde önemli işlere imza atarak adından söz ettiriyor.

Galatasaray’dan Stuttgart’a giden Ozan Kabak’ı Schalke, bir senesi dolmadan kadrosuna katıyor, sözleşmesine 45 milyon euroluk serbest kalma opsiyonu koyuyor. Fransa’nın önemli ekiplerinden Lille, Trabzonspor’dan aldığı Yusuf Yazıcı için 16 milyon euro bonservisi gözden çıkarıyor.



Merih yıldızlaştı

Roma Kulübü Başakşehir’den kadrosuna kattığı Cengiz Ünder’den maksimum performans almasının ardından gözünü çevirdiği Türkiye pazarından bu kez, Gençlerbirliği’nden Mert Çetin’i alıyor. Fenerbahçe altyapısından yetişen Merih Demiral, 18 milyon karşılığında dünya devi Juventus’a gidiyor ve buradaki performansıyla ayakta alkışlanıyor.

İspanya’da Valladolid forması giyen Enes Ünal, Celta Vigo’da Okay Yokuşlu, İngiltere’de Leicester City’de Çağlar Söyüncü, Crystal Palace’ta Cenk Tosun, Milan’da Hakan Çalhanoğlu gibi isimler de, takımlarında son derece başarılı bir dönem geçiriyor, forma giydikleri ülkelerde övgüleri topluyor.



Havuz genişledi

Avrupa’daki performansları Türkiye’de de yakından takip edilen bu isimlerin dışında, sessiz ve derinden gelen yeni bir jenerasyon da bulunuyor.

Avrupa’nın önde gelen liglerindeki genç gurbetçi futbolcular da yavaş yavaş adlarından söz ettirmeye başladı.

Bir çoğu liginde oynadıkları ülkenin genç milli takımında oynamakla birlikte henüz A Milli takım tercihlerini yapmamış, çifte pasaportlu ve Türkiye forması giyme fırsatı bulunan bu isimler, milli takımın Avrupa’daki oyuncu havuzunun ne kadar büyüdüğünü de gözler önüne seriyor.

İçerdeki gurbetçi Ferdi Kadıoğlu

Avrupa’daki gurbetçiler kadar, Türkiye’de futbol hayatını sürdüren gurbetçiler de bulunuyor. NEC Nijmegen takımından gelen ve Hollanda Genç Milli Takımı forması giyen çifte pasaportlu Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe’de bu sezon yükselen form grafiğiyle dikkat çekiyor.

ORKUN KÖKÇÜ (Feyenoord-19)

Hollanda 1. Ligi’nde bu sezon 18 maçta forma giyen ileri dönük orta saha oyuncusu, 2 gol, 2 asiste imza attı.

NACİ ÜNÜVAR (Ajax - 16)

Spakenburg’u 7-0 yendikleri kupa maçında fileleri havalandıran 16 yaşındaki kanat oyuncusu, Ajax formasıyla çıktığı ilk resmi maçta gol atan en genç oyuncu oldu.

Bu gençler kaçmaz



GÖKHAN GÜL (W.Wiesbaden - 21): Bundesliga II’de bu sezon 6 maçta oynayarak bir de gol pası veren ön libero futbolcu, Fortuna Düsseldorf’tan kiralık olarak Wiesbaden’de oynuyor.



MUHAMMED KİPRİT (Hertha Berlin - 20): Almanya, Türkiye genç milli takımlarında forma giydi. Hertha Berlin ikinci takımında geçen sezon 6 gol, bu sezon 14 gol attı.



ŞAHVERDİ ÇETİN (Eintracht Frankfurt - 19): Almanya genç milli takımlarının formasını giyiyor. Frankfurt U19 takımında 18 maçta 7 gol-1 asiste imza attı.



LEVİN ÖZTUNALI (Mainz - 23): Bundesliga’da bu sezon 16 maçta forma giyen sağ kanat oyuncusu 3 gol-4 asiste ulaştı. Almanya genç milli takımlarında forma giydi.



ERKAN EYİBİL (Mainz - 18): Mainz U19 takımında 12 maçta oynayan on numara futbolcu 5 gol-3 asist kaydetti. Almanya genç milli takımlarında oynuyor.



BARIŞ ATAK (Dynamo Dresden - 25): Bundesliga II’de bu sezon istikrarlı bir görüntü çizen ve 19 maçta forma giyerek üç gol pası veren futbolcu, son iki yılda yükselişteki performansıyla dikkat çekiyor.



ADNAN UĞUR (Fortuna Sittard - 18): Genk altyapısından yetişip Brugge ve ordan F.Sittard’a transfer olan orta saha oyuncusu, bu sezon Eredivisie’de 6 maçta oynadı. Belçika genç milli takımlarında forma giyiyor.



YUSUF DEMİR (Rapid Wien - 16):Admira Wacker ile Rapid Wien arasında oynanan maçta 83’te oyuna dahil olan Yusuf Demir, Veli Kavlak’ın rekorunu kırdı. Takımın tarihinde en genç futbolcu oldu. Avusturya U17’de oynuyor.



HASAN ÖZKAN (Oostende - 22): Önlibero olarak görev yapan futbolcu bu sezon Belçika 1. Ligi’nde 114 maçta oynadı, 1 gol, 1 asistle 2 golde skor katkısı verdi.



METEHAN GÜÇLÜ (Rennes - 20):Ligue 1’de ilk kez forma giydiği Nantes maçında gol atmasıyla dikkatleri üzerine çeken genç santrfor, UEFA Gençlik Ligi’nde 3 kez fileleri havalandırarak da öne çıktı.



UMUT BOZOK (Lorient - 23): Ligue II’de bu sezon 14 maçta oynayan forvet oyuncusu, 2 gol ve asiste imzasını koydu.

Türk Milli Takımı'nın Lejyonerleri