Avrupa'nın devi

Spor Toto Süper Lig’de emin adımlarla zirve yürüyüşünü devam ettiren Medipol Başakşehir, savunmasıyla parmak ısırtıyor. Son 5 yıllık dönemde Abdullah Avcı idaresinde istikrarlı bir şekilde zirve yarışı veren turuncu-lacivertliler, bu sezon bu özelliğini daha da geliştirdi. Beşiktaş’ı evinde 1-0 deviren Avcı’nın ekibi herkesin alkışını aldı.

Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi devlerin bocaladığı dönemde fark yaratan İstanbul temsilcisi, şampiyonluk seslerini daha gür söylemeye başladı.

Sürpriz çıkış

Bu noktada defansif açıdan yakalanan başarı ile kaleci Mert Günok’un sürpriz yükselişi büyük pay sahibi oldu. 2015 yılında Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra önce milli takımdan kopan sonrasında da Bursaspor ve Başakşehir’de hep yedek kalan Mert Günok, bu sezon küllerinden doğdu.

29 yaşındaki file bekçisi, yıllardır milli takım ve Başakşehir kalesini istikrarla koruyan Volkan Babacan’ı yedek bıraktı. Abdullah Avcı’nın güvenini kazanan Mert, 11 haftada kalesinde sadece 4 gol gördü.

Şu anda ligin en az gol yiyen takımı olan Mert Günok’lu Başakşehir, Avrupa’nın 5 büyük ligi hesaba katıldığında da 3 gol yiyen Manchester City’nin ardından en iyisi konumuna erişti. Kariyerinde adeta ikinci baharı yaşayan Mert Günok için ayrıca milli takım şansı da doğdu. Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu tarafından özel olarak her hafta takip edilen tecrübeli eldivenin yeniden ay-yıldızlı formayı alması bekleniyor.