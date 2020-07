'Avrupa'nın kalbinde yozlaşma'

Celal Umut Eren / Skorer.com

Almanya Bundesliga'da 4. haftanın açılış maçında ilginç bir olay yaşandı. Stuttgart'ın evinde F.Düsseldorf'u ağırladığı akşamda tribünlerde EURO 2024 ev sahipliği konusunda flaş bir pankart asıldı.

Türkiye ile beraber EURO 2024'e ev sahipliği yapmak için yarışta olan Almanya'ya kendi ülkesinde bir tepki geldi. Ev sahibi Stuttgart taraftarları, karşılaşmada dev bir pankart asarak Almanya Futbol Federasyonu'nu boytkot edip protesto etti.

Açılan dev pankartta; "United by Money" yazısı (Parayla birleşim) yazısı dikkat çekti. Bu yazının UEFA'ya ve Almanya Futbol Federasyonu'na bir gönderme olduğu kaydedildi.

Öte yandan pankartın devamında "Corrupt in the heart of Europe" yazısı görüldü. Burada da, "Avrupa futbolunun kalbinde yozlaşma" yazılması gözlerden kaçmadı ve rüşvet imasında bulunuldu.

Pankartta Almanya Futbol Federasyonu'nun adaylık logosu ve UEFA'nın bayrağı da yer aldı ve tepki gösterildi.