Avrupa'nın 'Kiralık' ligi!

LEVENT KALKAN - ARAŞTIRMA

Manchester City, Liverpool, PSG, Monaco, Milan, Inter ve Porto gibi Avrupa futbolunun önde gelen birçok kulübü genç oyuncularını düzenli oynamaları için Jupiler Pro League’e yolladı. Fransız kulüpleri tam 11 oyuncuyla ilk sırayı aldı, İngiliz ekipleri 9, İtalyanlar ise 7 futbolcuyu Kuzey ülkesine kiraladı

Son derece ilginç bir futbol ülkesi Belçika... Misal, Avrupa’daki en küçük ülkelerden biri olmasına rağmen, FIFA dünya klasmanında ilk basamaktalar, UEFA’da ise 8. sırada yer alıyorlar.

Ekonomik büyüklük ve izlenme oranları açısından İngiltere, İspanya, Almanya, İtalya ve Fransa ile kıyaslanmaları mümkün değil. ‘Dünya çapında’ diyebileceğimiz tek bir yıldız da oynamıyor Jupiler Pro League’de ama en önde gelenler arasında Avrupa’nın en genç ligi olma unvanlarını kimseye kaptırmıyorlar. Genç yeteneklerin sahnesi, Avrupalı devlerin kiralık cenneti olmaya devam ediyorlar.

Bu sezon koronavirüs salgını nedeniyle Club Brugge’ün şampiyonluğu ile tescil edilen Belçika Ligi’nde 16 kulüp mücadele ediyor. Bu 16 takımın 13’ü bu sezon iki transfer döneminde tam 43 futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna kattı. Büyük çoğunluğu gençlerden oluşan kiralıklar, 10 farklı ülkeden geldi. Fransa (11), İngiltere (9), İtalya (7), Almanya (5), İspanya (3), Avusturya (3), Türkiye (2), İsviçre (1), Portekiz (1) ve Rusya’dan (1) toplam 43 futbolcu kiralık olarak Belçika’ya gitti.

İngiltere’den Manchester City (4), Liverpool, Everton, Norwich City, Stoke City ve Southampton birer oyuncusunu kiraladı. İspanyol ekiplerinden Real Sociedad, Alaves ve Rayo Vallecano birer oyuncu yolladı. Fransız devi PSG bir oyuncusunu kiraladı, Monaco ise üç oyuncusunu düzenli oynayarak yıldızlarını parlatmaları için Cercle Brugge’e yolladı. İtalyan devleri Milan ve Inter ikişer oyuncuyu kiralık verdi Belçika Ligi’ne. Udinese, Cagliari ve Torino da birer oyuncu gönderdi. Almanya’dan ise Eintracht Frankfurt 2, Union Berlin, Köln, Werder Bremen birer oyuncu gönderdi.

En iyisi Cyle Larin

Beşiktaş’ın sezon başında Zulte Waregem’e gönderdiği Kanadalı santrfor, 33 maçta 9 gol, 11 asiste imza attı. 20 gole doğrudan katkı yapan Cyle Larin bonservis değerini de 1 milyon 250 binden, 3 milyon 200 bin euroya çıkardı

Belçika’da bu sezon Türkiye’den de iki kiralık oyuncu forma giydi. Beşiktaş sezon başında teknik heyetin gözüne giremeyen Cyle Larin’i Zulte Waregem’e göndermişti.

Beşiktaş’ta fazla şans bulamayan Cyle Larin tam da planlandığı gibi Belçika’da kendine geldi. Zulte Waregem formasıyla 33 maça çıkan Kanadalı forvet fileleri 9 kez sallarken, 11 kez de asist yaptı. Toplam 20 gole doğrudan katkı veren Cyle Larin, kiralık futbolcular arasında en iyi performans sergileyen isim oldu. 25 yaşındaki futbolcu bonservis değerini de ciddi ölçüde artırdı. Sezon başı değeri 1 milyon 250 bin euro olan Larin’in güncel bonservis değeri 3 milyon 200 bin euroya çıktı.

Zulte Waregem 2.5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanırsa Cyle Larin kariyerini Belçika’da sürdürecek. Zulte’nin bu hakkından vazgeçmesi halinde ise Kanadalı golcü Beşiktaş’a dönecek veya bir süredir kendisiyle ilgilenen kulüplerden birine transfer olacak.

Leeds’in gözdesi

İngiltere Championship’te liderlik koltuğunda oturan ve Premier Lig’e yükselmesi beklenen Leeds United, Cyle Larin’le ciddi olarak ilgileniyor. Kanadalı golcü, Zulte Waregem 2.5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmazsa kariyerine büyük olasılıkla Premier Lig’de veya Beşiktaş’ta devam edecek.

Cercle Brugge abarttı

Belçika Ligi’nde sezonun en fazla kiralık oyuncu transfer eden kulübü Cercle Brugge oldu. Yeşil-siyahlı takım yaz ve kış transfer döneminde 5 farklı ülkeden toplam 10 futbolcu kiraladı.

Milan’dan Godfred Donsah, Monaco’dan Jonathon Panzo, Lyle Foster ve Giulian Biancone gibi değerli gençleri kadrosuna katan Cercle Brugge; Lille, Angers, Strasbourg, Angers ve Union Berlin’den de oyuncular kiraladı. Hız kesmeyen Belçika ekibi ara transferde ise Türkiye’den bir transfer gerçekleştirdi. Yeşil-siyahlılar, Çaykur Rizespor’un Yunan stoperi Chatziisaias’ı kiralık olarak renklerine bağlasa da ligde başarıyı yakalayamadı. 16 takımlı ligde 14. sırada yer alan Cercle Brugge’de kiralık gelen 10 futbolcudan 6’sının piyasa değeri düşerken, 4 oyuncunun bonservis değeri yükseldi.

İstenmeyen adam oldu!

Galatasaray’ın sezon başında 3 milyon 350 bin euro bedelle sürpriz biçimde Club Brugge’e kiraladığı Mbaye Diagne, Belçika ekibinde büyük hayal kırıklığı yarattı. Yeni kulübünde 9 maça çıkıp, 2 gol kaydeden Senegalli futbolcu, PSG ile oynadıkları Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında kaçırdığı penaltı ve takım arkadaşlarıyla soyunma odasında yaşadığı sert tartışma nedeniyle Teknik Direktör Philippe Clement tarafından henüz Kasım ayında süresiz kadro dışı bırakıldı. Bu maçtan sonra bir daha forma yüzü göremeyen Diagne, Galatasaray tarafından da istenmeyince ortada kaldı. Adeta istenmeyen adam ilan edilen 28 yaşındaki golcünün, sarı-kırmızılar ile 2023’e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Aleix Garcia bedava

Mouscron’da top koşturan Aleix Garcia, Belçika’da başarılı bir sezon geçirdi. 22 yaşındaki İspanyol orta saha, 25 maça çıkarken 5 gol, 3 asist kaydetti.

Manchester City, büyük bir potansiyele sahip olan Aleix Garcia’yı 2015 yılında tam 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Villarreal B takımından kadrosuna katmıştı. Yıldızlar topluluğu Manchester City’de fazla şans bulamayan İspanyol oyuncunun, İngiliz ekibiyle sözleşmesi 30 Haziran’da bitiyor. Mouscron’dan önce bir sezon Girona’da forma giyen ve La Liga tecrübesi de bulunan Aleix Garcia yaklaşık 2 ay sonra anlaşma sağladığı kulüple bonservis bedeli olmadan sözleşme imzalayabilecek.

Zirvede Wesley var

Sezon başında Belçika Ligi’nden çok sayıda genç ve yetenekli oyuncu ülke dışına transfer oldu. En pahalı transferler İngiltere Premier Lig kulüpleri tarafından gerçekleştirildi. Brugge forması giyen 23 yaşındaki Brezilyalı golcü Wesley, 25 milyon euro bonservis karşılığında Aston Villa’ya gitti. 22 yaşında olan Norveçli orta saha Sander Berge, 21.5 milyon euroya Genk’ten ayrılarak Shefield United’ın yolunu tuttu.

Belçikalı Leonardo Trossard (25), Genk’ten 20 milyon euroya Brighton’a geçerken, bir başka Belçikalı Leonardo Dendoncker (25) 13.5 milyon euro karşılığında Anderlecht’ten Wolverhampton’a transfer oldu. Hollandalı Arnout Danjuma ise 18 milyon euro bonservisle Brugge’den Bournemouth’a geçiş yaptı.

Stipe Perica dikkat çekti

İtalyan ekibi Udinese’nin sezon başında Mouscron’a kiraladığı Stipe Perica attığı gollerle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 24 yaşındaki Hırvat forvet 16 karşılaşmada görev yaparken rakip fileleri 8 kez havalandırdı. 2013’te NK Zadar’dan Chelsea’ye 2 milyon 450 bin euro karşılığında transfer olan, 2016’da ise 4.5 milyon euroya Udinese’ye geçen Perica’nın, İtalyan ekibiyle 2020’ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

Salzburg üçledi

Avusturya’nın en önde gelen ekibi Red Bull Salzburg bu sezon düzenli forma giyerek deneyim kazanmaları için üç değerli oyuncusunu Belçika’ya kiraladı. Ganalı sol bek Gideon Mensah’ı Zulte Waregem’e, Bosna Hersekli santrfor Smail Prevljak’ı KAS Eupen’e gönderen Salzburg, Fildişili forvet Anderson Niangbo’yu ise KAA Gent’e yolladı. Bu arada İsviçre’nin köklü kulübü Basel, Belçika’ya bir oyuncu yolladı. Portekiz’in gençlere yaptığı yatırımlarla bilinen ekibi Porto ve Rus kulübü Rostov da, Kuzey ülkesine birer oyuncu verdi.

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