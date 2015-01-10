Avrupa'yı yasa boğan ölüm!

Almanya Bundesliga ekibi Wolfsburg'da forma giyen Belçikalı genç oyuncu Junior Malanda, geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybetti. Polis kaynaklarından yapılan açıklamada bugün (10 Ocak) saat 15:35'te gerçekleştiği belirtilen trafik kazasının aşırı hız ve kötü hava koşullarından kaynaklandığı bildirildi.

Volkswagen Touareg model aracıyla 100 km'yi aşkın bir süratle giden aracın içerisinde şoför ve bir yolcu daha olduğu açıklanırken, 20 yaşındaki oyuncunun arka koltukta oturduğu, aracın aniden savrularak önce yol kenarındaki bariyerlere, ardından da bariyerleri aşarak bir ağaca çarpması sonrasında devrilmesi sonucu araçtan dışarı fırladığı ve olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi.

Junior Malanda ile birlikte arabada bulunan iki kişi ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Malanda'nın aynı günün akşamında takımının Güney Afrika'da başlayacak kampına katılmak için Wolfsburg'a gittiği de gelen haberler arasında. Genç ve gelecek vaat eden bir oyuncu olan Malanda'nın hayatını kaybetmesi kısa sürede büyük yankı buldu.

Beşiktaş da ilgilenmişti

Önder Özen, Beşiktaş'ta futbol direktörlüğü yaparken, Teknik Direktör Slaven Bilic'in önüne koyduğu isimlerden olan Junior Malanda, o dönem Waregem'den Wolfsburg'a gitmişti. O dönem scout ekibinin 18 yaşındaki oyuncu için hazırladığı rapordan çok etkilenen Önder Özen, genç yıldızın Lass Diarra ile Patrick Vieira karışımı bir oyuncu olduğunu ve 3 milyon Euro'ya alınabileceğini yönetime iletmişti.

(Sporx)