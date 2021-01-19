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19.01.2021 - 15:56 | | ANKARA (AA) -

Avustralya Açık öncesi iki tenisçide koronavirüse rastlandı

Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'a katılacak iki tenisçide yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlandığı açıklandı.

Avustralya Açık öncesi iki tenisçide koronavirüse rastlandı
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Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'a katılacak iki tenisçide yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlandığı açıklandı.

Turnuvanın düzenleneceği Victoria eyaletinin sağlık departmanından yapılan açıklamada, adı açıklanmayan iki oyuncunun karantina altında tutulduğu ve uçakla gelen bir Avustralya Açık yetkilisinin test sonucunun da pozitif çıktığı belirtildi.

Melbourne kentinde 8 Şubat'ta başlayacak organizasyon öncesi, yaklaşık bin 200 oyuncu, takımlar ve organizasyon yetkilisi otellerde zorunlu karantina altında tutuluyor.

Melbourne'e gelen kafiledeki 3 uçakta yeni tip koronavirüs vakalarına rastlanması nedeniyle bu araçlarda yer alan 72 tenisçi ise 14 gün boyunca "sıkı denetimli" karantina altında tutuluyor. Söz konusu oyuncuların, otel odasından çıkmasına veya antrenman yapmasına izin verilmiyor. Kalan oyuncuların ise otel sınırları içinde bireysel antrenmanlarına izin veriliyor.

Djokovic ve Bautista Agut, Kovid-19 denetimlerini eleştirdi

Turnuva öncesi karantina kurallarına tepki gösteren tek erkeklerde dünya 1 numarası Sırbistanlı Novak Djokovic, Avustralya basınına yaptığı açıklamada, bazı oyuncuların antrenman yaparak avantaj sağladığını ve karantina kurallarının tüm tenisçiler için aynı hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

Tek erkeklerde dünya 13 numarası İspanyol Roberto Bautista Agut ise konu hakkında İsrail televizyonu Sport 5'e yaptığı açıklamada, "Hapis cezasıyla aynı koşullar altındayız, tek farkı internet bağlantımızın olması. Yetkililer, antrenman yapmadığınız zaman bunun nasıl felaket sonuçlar doğurabileceğini kesinlikle bilmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Avustralya Açık'ın direktörü Craig Tiley ise denetim konusunda alınan kararlara turnuvada mücadele edecek tenisçilerin birçoğunun destek verdiğini ve Kovid-19 riskini en aza indirmek için bu koşullarının zorunlu olduğunu duyurdu.

Avustralya Açık öncesi iki tenisçide koronavirüse rastlandı

 

 

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