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10.01.2021 - 00:09 | | AA

Avustralya Açık'ta 3 Türk

Pandemi koşulları nedeniyle eleme müsabakaları bu sene kadınlarda Dubai'de, erkeklerde ise Doha'da gerçekleşecek Avustralya Açık'ta Türkiye'yi Çağla Büyükakçay, Pemra Özgen ve Cem İlkel temsil edecek.

Avustralya Açık'ta 3 Türk
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10-13 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek Avustralya Açık elemelerinin kuraları bugün çekildi. Klasmanın 178'inci basamağında bulunan temsilcimiz Çağla Büyükakçay, yarın TSİ 09.00'da oynayacağı ilk tur maçında 15 yaşındaki Andorralı genç raket Victoria Jimenez Kasintseva ile karşı karşıya gelecek. Turnuvaya wild card ile katılan Kasintseva aynı zamanda 2020 yılı Avustralya Açık Gençler şampiyonu. Kadınlarda bir diğer temsilcimiz Pemra Özgen, Avustralya Açık ana tablo yolunda ilk turda Ukraynalı dünya 163 numarası Anhelina Kalinina ile kozlarını paylaşacak. Senenin ilk Grand Slam turnuvası Avustralya Açık'ın erkekler kategorisinde ülkemizi temsil edecek Cem İlkel'in ilk tur rakibi ise klasmanda 39'uncu basamağa kadar yükselmiş dünya 146 numarası Alman raket Peter Gojowczyk olacak.

Avustralya Açıkta 3 Türk

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