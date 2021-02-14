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14.02.2021 - 17:20 | | İSTANBUL (AA) -

Avustralya Açık'ta Djokovic, Zverev ve Halep çeyrek finalde

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta, tek erkeklerde Novak Djokovic ve Alexander Zverev, kadınlarda Simona Halep çeyrek finale yükseldi.

Avustralya Açık'ta Djokovic, Zverev ve Halep çeyrek finalde
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Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 7. günü, akşam seansındaki maçlarla sona erdi.

Tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı Sırp Novak Djokovic, dördüncü turda 14 numaralı seri başı Kanadalı Milos Raonic ile karşı karşıya geldi.

Son şampiyon Djokovic, mücadeleden 7-6, 4-6, 6-1 ve 6-4'lük setlerde 3-1 galip ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Erkeklerde 6 numaralı seribaşı Alexander Zverev, 23 numaralı seribaşı Dusan Lajovic'i 6-4, 7-6 ve 6-3'lük setlerle 3-0 yenerek tur atladı ve Djokovic'in rakibi oldu.

Halep, Williams ile eşleşti

Tek kadınlarda 2018 finalisti ve 2 numaralı seribaşı Rumen Simona Halep, geçen yılın Fransa Açık şampiyonu Polonyalı Iga Swiatek ile karşılaştı.

Mücadeleyi 3-6, 6-1 ve 6-4'lük setlerle 2-1 kazanan Halep, çeyrek finale yükseldi.

Rumen tenisçi, çeyrek finalde 10 numaralı seri başı ABD'li Serena Williams ile eşleşti.

 

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