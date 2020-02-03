Avustralya Açık'ta Djokovic'in bileği bükülmüyor

Avustralya Açık tek erkekler finalinde, son dönemde sert zeminde büyük çıkış yakalayan 5 numaralı seribaşı Avusturyalı Dominic Thiem ile karşılaşan 2 numaralı seribaşı Djokovic, setlerde 2-1 geriye düştüğü zorlu mücadeleyi 3-2 kazanarak bu turnuvanın finalinde kaybetmeme geleneğini sürdürdü.

Tek erkeklerde Avustralya Açık'ı en çok kazanan sporcu unvanını elinde tutan 32 yaşındaki Sırp tenisçi, şampiyonluk sayısını 8'e çıkardı ve rekorunu geliştirdi.

Turnuvada Roy Emerson ile aktif kariyerini sürdüren Roger Federer'in 6'şar şampiyonluğu var.

Federer ve Nadal'a yaklaştı

Novak Djokovic, Avustralya Açık'ta kariyerinin 17. grand slam zaferine ulaşırken, bu alanda İsviçreli Roger Federer ve İspanyol Rafael Nadal'a bir adım daha yaklaştı.

Djokovic'in yarı finalde elediği Federer'in 20, diğer finalist Thiem'in çeyrek finalde mağlup ettiği Nadal'ın ise 19 grand slam şampiyonluğu bulunuyor.

Son 7 grand slam'in 5'ini kazandı

2016 Fransa Açık'tan sonra uzun bir sakatlık dönemi geçiren ve ilk grand slam zaferini 770 gün sonra 2018 Wimbledon'da yaşayan Djokovic, son 7 grand slam'in 5'inde şampiyonluğu kimseye bırakmadı.

Sırp tenisçi, 2018 Wimbledon'da Kevin Anderson, 2018 ABD Açık'ta Juan Martin del Potro, 2019 Avustralya Açık'ta Rafael Nadal, 2019 Wimbledon'da Roger Federer ve son olarak da Avustralya Açık'ta Dominic Thiem'i yenerek kariyerine 5 grand slam şampiyonluğu daha ekledi.

Djokovic, 2019 yılında Fransa Açık'a yarı finalde, ABD Açık'a ise 4. turda veda etti.

Aynı turnuvada 8. şampiyonluğa ulaşan 3. isim

Djokovic, tek erkeklerde aynı grand slam turnuvasında 8 ve daha fazla şampiyonluk yaşayan 3. tenisçi olarak tarihe geçti.

Rafael Nadal, Fransa Açık (Roland Garros) Turnuvası'nı 12 kez kazanarak bir grand slam'de en fazla şampiyonluğa ulaşan sporcu olmuştu.

Roger Federer de İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Wimbledon'ı 8 kez kazanmıştı.

Yeniden dünya 1 numarası

Djokovic, 4 Kasım 2019 tarihinde açıklanan ATP sıralamasında Rafael Nadal'a kaptırdığı zirveyi geri aldı.

Turnuvanın finalisti Dominic Thiem ise listede Daniil Medvedev'i geçerek dördüncü sıraya yerleşti.

Üç ayrı 10 yılda şampiyon olan tek isim

Djokovic, açık dönemde (1968 yılında profesyonel tenisçilerin, amatör oyuncularla karşılaşmasına izin verilmesi) grand slam turnuvalarında 3 ayrı 10 yılda şampiyonluk yaşayan ilk tenisçi oldu.

Kariyerinin ilk şampiyonluğunu 2008 Avustralya Açık'ta yaşayan Sırp tenisçi, 2010'lu yıllardaki 6 şampiyonluğun ardından 2020'de de zafer yaşadı.

Tüm zamanlarda ise 1950, 1960 ve 1970'li yıllarda Avustralyalı Ken Rosewall bu başarıyı yakalamıştı.

Şampiyona 4,1 milyon Avustralya doları

Turnuvada 8. şampiyonluğuna ulaşan Djokovic, 4 milyon 120 bin Avustralya doları para ödülünün de sahibi oldu.

Toplam 71 milyon Avustralya doları para ödülünün dağıtıldığı turnuvada, final oynayan Thiem de 2 milyon Avustralya doları kazandı.

Thiem, 3. finalinden de kupasız ayrıldı

Kariyerinde 3. kez grand slam finali oynayan Dominic Thiem, şampiyonluğa yine ulaşamadı.

2018 Fransa Açık finalinde Rafael Nadal'a 3-0 yenilen 26 yaşındaki Avusturyalı sporcu, geçen yılki Fransa Açık'ta da yine Nadal'a 3-1 mağlup olmaktan kurtulamadı.

Djokovic karşısında 2-1 öne geçerek grand slam turnuvalarının tarihindeki 150. farklı şampiyon olmaya çok yaklaşan Thiem, bu finalde de rakibini durduramadı.

30'lar kulübü

Teniste son 14 grand slam turnuvasını 30 yaşın üstündeki sporcular kazandı.

29 yaş 56 günle 2016 Wimbledon'da kupayı kaldıran Büyük Britanyalı Andy Murray, 30 yaşın altında şampiyonluk yaşayan son isim oldu.

32 yaşındaki Djokovic, 30 yaşından sonra 5 grand slam kazanan Nadal'ın rekorunu egale etti. Federer'in 30 yaş sonrasında 4 şampiyonluğu bulunuyor.