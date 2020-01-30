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30.01.2020 - 14:36 | | İSTANBUL (AA)

Avustralya Açık'ta ilk finalist Djokovic

Tek erkeklerde 3 numaralı seribaşı Federer'i 3-0 yenen 2 numaralı seribaşı Djokovic, turnuvada 8. kez finale yükseldi.

Avustralya Açık'ta ilk finalist Djokovic

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta, tek erkeklerde Roger Federer'i 3-0 yenen Novak Djokovic ilk finalist oldu.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 11. gününde, dünya 2 numarası Sırp Novak Djokovic ile 3 numarası İsviçreli Roger Federer, yarı finalde karşılaştı.

İki raketi 50. kez karşı karşıya getiren mücadeleye etkili servis ve winner vuruşlarıyla başlayan Federer, iki kez servis kırarak oyunlarda 4-1 öne geçti. 9. oyunda rakibine puan vermeden servis kıran Djokovic, üst üste üç oyun aldı ve seti tie-break'e taşıdı.

Tie-break'te Federer'e sadece bir kez puan veren Sırp tenisçi, seti 7-6 hanesine yazdırdı. Daha dengeli başlayan ikinci setin ilk 8 oyunda iki sporcu da servislerine tutundu. 10. oyunda servis kırmayı başaran Djokovic, seti 6-4 kazanarak 2-0 öne geçti ve final yolunda büyük avantaj yakaladı.

Altıncı oyunda Federer'in servisini kıran ve üçüncü seti 6-3 almasını bilen 32 yaşındaki Djokovic, 2 saat 18 dakika süren maçı 3-0 kazandı. Sırp tenisçi, turnuvada adını 8. kez finale yazdırdı.

Kariyerinde oynadığı 7 Avustralya Açık finalini de kazanan Djokovic, 2 Şubat Pazar günü oynanacak finalde Dominic Thiem-Alexander Zverev maçının galibiyle karşılaşacak.

 

 

 

 

 

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