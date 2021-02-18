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18.02.2021 - 09:37 | | İSTANBUL (AA) -

Avustralya Açık'ta ilk finalist Osaka

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta ABD'li Serena Williams'ı 2-0 yenen Japon Naomi Osaka adını finale yazdırdı.

Avustralya Açık'ta ilk finalist Osaka
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Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar yarı final maçında 3 numaralı seribaşı Osaka ile 10 numaralı seribaşı Williams karşı karşıya geldi.

23 yaşındaki Osaka, toplam 75 dakika süren mücadeleyi 6-3 ve 6-4'lük setlerle kazanarak turnuvada ikinci kez finale çıktı.

2019 yılının şampiyonu Osaka, finalde Karolina Muchova-Jennifer Brady maçının galibiyle karşılaşacak.

Avustralya Açıkta ilk finalist Osaka

 

 

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