Avustralya Açık'ta şampiyon Djokovic

Melbourne kentinde düzenlenen sezonun ilk grand slam turnuvasının tek erkekler finalinde, 2 numaralı seribaşı Novak Djokovic ile 5 numaralı seribaşı Dominic Thiem karşı karşıya geldi. 3 saat 59 dakika süren mücadele sonunda Djokovic, Thiem'i 4-6, 6-4, 6-2, 3-6 ve 6-4'lük setlerle 3-2 yenerek kariyerinin 8'inci Avustralya Açık; 17'nci grand slam şampiyonluğunu elde etti.

32 yaşındaki Sırp tenisçi, bu şampiyonlukla birlikte yeni açıklanacak olan ATP sıralamasında da tekrardan 1 numaraya yükselmiş oldu.