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29.01.2020 - 10:13 | | Ä°STANBUL (AA)

Avustralya'da Zverev ve Muguruza yarÄ± finalde

Tek erkeklerde Wawrinka'yÄ± yenen Alman tenisÃ§i Zverev grand slamlerde, tek kadÄ±nlarda Pavlyuchenkova'yÄ± maÄŸlup eden Ä°spanyol Muguruza ise turnuvada ilk kez yarÄ± finale Ã§Ä±ktÄ±.Â

Avustralya'da Zverev ve Muguruza yarÄ± finalde

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Sezonun ilk grand slam tenis turnuvasÄ± Avustralya AÃ§Ä±k'ta tek erkeklerde 7 numaralÄ± seribaÅŸÄ± Alexander Zverev ile tek kadÄ±nlarda 4 numaralÄ± seribaÅŸÄ± Simona Halep ve Garbine Muguruza adÄ±nÄ± yarÄ± finale yazdÄ±rdÄ±.

Melbourne kentinde dÃ¼zenlenen turnuvanÄ±n 10. gÃ¼nÃ¼ne sabah seansÄ±nda yapÄ±lan Ã§eyrek final maÃ§larÄ±yla devam edildi.

Tek erkeklerde 7 numaralÄ± seribaÅŸÄ± Alman Zverev, kariyerinde Ã¼Ã§ grand slam ÅŸampiyonluÄŸu bulunan Ä°sviÃ§reli Stan Wawrinka ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.

KarÅŸÄ±laÅŸmaya ilk beÅŸ oyunu kaybederek kÃ¶tÃ¼ bir baÅŸlangÄ±Ã§ yapan Zverev, ilk seti 6-1 kaybetti. Servis performansÄ±nÄ± artÄ±ran 22 yaÅŸÄ±ndaki Alman raket, 6-3, 6-4 ve 6-2'lik setlerle rakibini 3-1 yendi ve kariyerinde ilk kez bir grand slam turnuvasÄ±nda yarÄ± finale yÃ¼kseldi.

Alman tenisÃ§i, yarÄ± finalde Rafael Nadal-Dominic Thiem maÃ§Ä±nÄ±n galibiyle karÅŸÄ±laÅŸacak.

Halep ve Muguruza, set vermeden turladÄ±

Kariyerinde 2 grand slam ÅŸampiyonluÄŸu bulunan 4 numaralÄ± seribaÅŸÄ± Rumen Simona Halep, Ã§eyrek finalde dÃ¼nya klasmanÄ±nÄ±n 31 numarasÄ± Anett Kontaveit ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.

53 dakika sÃ¼ren maÃ§ta 24 yaÅŸÄ±ndaki rakibinin 5 kez servisini kÄ±ran Halep, mÃ¼cadeleyi 6-1'lik setlerle 2-0 kazandÄ± ve son 4 raket arasÄ±na kaldÄ±.

Wimbledon ve Fransa AÃ§Ä±k'ta ÅŸampiyonluk yaÅŸayan Ä°spanyol tenisÃ§i Garbine Muguruza, Rus Anastasia Pavlyuchenkova'yÄ± 7-5 ve 6-3'lÃ¼k setlerle 2-0 yendi.

Avustralya AÃ§Ä±k'ta ilk kez yarÄ± finale Ã§Ä±kan Muguruza, turnuvada henÃ¼z set vermeyen Halep ile eÅŸleÅŸti.

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