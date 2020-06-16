MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTenis Haberleri Avustralyalı tenisçi Kyrgios, ABD Açık organizatörlerini eleştirdi
16.06.2020 - 14:20 | | AA

Avustralyalı tenisçi Kyrgios, ABD Açık organizatörlerini eleştirdi

Avustralyalı tenisçi Nick Kyrgios, yeni tip koronavirüs salgınına rağmen ABD Açık'ı yapmak isteyen organizatörleri "bencillikle" suçladı.

Avustralyalı tenisçi Kyrgios, ABD Açık organizatörlerini eleştirdi
ABONE OL

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili düşüncelerini paylaşan dünya 40 numarası Kyrgios, "ABD'de yaşayanlar tabii ki ABD Açık'ın yapılmasını ister, bu bencilce. Yolculuğa çıkarken yanıma tehlikeli maddelere karşı koruyucu elbisemi alacağım ve ülkeme dönünce 14 gün karantinada kalacağım." ifadelerini kullandı.

Kyrgios'un yanı sıra Novak Djokovic, Rafael Nadal ve Simona Halep gibi elit tenisçiler de daha önce koronavirüs nedeniyle ABD Açık'a yönelik çekincelerini dile getirmişti.

Uzun süredir turnuvanın nasıl düzenleneceği üzerine çalışan organizatörler, grand slam'in New York yerine Indian Wells'e ev sahipliği yapan Kaliforniya eyaletine alınması, eleme turlarının kaldırılması, çiftlerde sporcu sayısının düşürülmesi, her sporcunun en fazla bir kişiyle hareket edebilmesi gibi çok sayıda fikri masaya yatırmıştı.

ABD'nin New York kentinde düzenlenen ve 31 Ağustos'ta başlaması planlanan turnuvanın seyircisiz ve katı kısıtlamalarla yapılması bekleniyor.

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı 117 bin 865'e yükseldi.

Vaka ve ölü sayısında düşüşlere rağmen New York salgından en fazla etkilenen eyalet konumunu sürdürüyor. New York'ta şimdiye kadar 404 bin 470 kişiye virüs bulaştı, 30 bin 911 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Avustralyalı tenisçi Kyrgios, ABD Açık organizatörlerini eleştirdi

Cristiano Ronaldo'nun Sevilla Ağlarına Attığı Muhteşem Gol

Alisha Lehmann'dan rabona örnekleri...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Avustralyalı tenisçi Kyrgios, ABD Açık organizatörlerini eleştirdi
    Avustralyalı tenisçi Kyrgios, ABD Açık organizatörlerini eleştirdi
  2. Son dakika - FIBA, Europe Cup'ta sezonun iptal edildiğini açıkladı!
    Son dakika - FIBA, Europe Cup'ta sezonun iptal edildiğini açıkladı!
  3. Son dakika | Göztepe'de satış iddiaları yalanlandı
    Son dakika | Göztepe'de satış iddiaları yalanlandı
  4. Aldin Cajic: Türkiye dünyanın en güçlü ülkesi
    Aldin Cajic: Türkiye dünyanın en güçlü ülkesi
  5. Son dakika | Trabzonspor'dan KAP'a açıklama: CAS'a itirazımızı yaptık
    Son dakika | Trabzonspor'dan KAP'a açıklama: CAS'a itirazımızı yaptık



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Muslera açıklaması

Son dakika - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Muslera açıklaması

Son dakika | Mauirico Isla'nın ayrılık sebebi ortaya çıktı

Son dakika | Mauirico Isla'nın ayrılık sebebi ortaya çıktı

Son dakika - Süper Lig ve TFF 1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Son dakika - Süper Lig ve TFF 1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Ege derbisine geri sayım

Ege derbisine geri sayım

Sıradaki Haber