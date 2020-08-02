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02.08.2020 - 12:05 | | ANKARA (AA) -

Avustralyalı tenisçi Kyrgios, salgın nedeniyle ABD Açık'a katılmayacak

Avustralyalı tenisçi Nick Kyrgios, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ABD Açık (US Open) turnuvasına katılmayacağını duyurdu.

Avustralyalı tenisçi Kyrgios, salgın nedeniyle ABD Açık'a katılmayacak
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Sosyal medya hesabından video paylaşarak kararını açıklayan 25 yaşındaki tenisçi, "Bu yıl ABD Açık'ta yer almayacağım. Dünyanın en güzel spor arenalarından Arthur Ashe Stadı'nda mücadele edememem, beni çok yaralıyor." dedi.

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) dünya sıralamasının 40. basamağında bulunan Kyrgios, "Salgın sırasında binlerce ABD vatandaşı hayatını kaybetti ve bu durum devam ediyor. ABD Tenis Federasyonunun turnuvayı devam ettirme arzusuna saygı duyuyorum ama güvenlik her şeyden önce gelir." değerlendirmesinde bulundu.

Avustralyalı tenisçi Kyrgios, salgın nedeniyle ABD Açıka katılmayacak

Kadınlar dünya sıralamasının 1 numarası Avustralyalı Ashleigh Barty de New York kentinin ev sahipliğinde 31 Ağustos-13 Eylül tarihleri arasında seyircisiz ve katı kısıtlamalar altında düzenlenmesi planlanan turnuvaya salgın nedeniyle katılmayacağını hafta içinde duyurmuştu.

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