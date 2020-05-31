31.05.2020 - 00:02 | | AA
Avusturya'da Formula 1'e onay geldi
Avusturya SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, 5 ve 12 Temmuz'da yapÄ±lmasÄ± planlanan Formula 1 yarÄ±ÅŸlarÄ±na onay verdi.Â
Avusturya SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, 5 ve 12 Temmuz'da yapÄ±lmasÄ± planlanan Formula 1 yarÄ±ÅŸlarÄ±na onay verdi.Â
SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, sÄ±kÄ± hijyen kurallarÄ± uygulanarak ve dÃ¼zenli testler yapÄ±larak organizasyonun dÃ¼zenleneceÄŸi duyuruldu.Â
Spielberg kentindeki Red Bull Pisti'nde yapÄ±lmasÄ± planlanan Avusturya Grand Prix'si 2020 sezonunun ilk yarÄ±ÅŸÄ± olacak.Â
Seyircisiz dÃ¼zenlenmesi planlanan yarÄ±ÅŸlar 5 ve 12 Temmuz tarihlerinde 2 defa koÅŸulacak.Â
Yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle 2020 sezonunda ÅŸu ana kadar 10 etap ertelenmiÅŸ veya iptal edilmiÅŸti.
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