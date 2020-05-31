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31.05.2020 - 00:02 | | AA

Avusturya'da Formula 1'e onay geldi

Avusturya SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, 5 ve 12 Temmuz'da yapÄ±lmasÄ± planlanan Formula 1 yarÄ±ÅŸlarÄ±na onay verdi.Â

Avusturya'da Formula 1'e onay geldi
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Avusturya SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, 5 ve 12 Temmuz'da yapÄ±lmasÄ± planlanan Formula 1 yarÄ±ÅŸlarÄ±na onay verdi.Â 

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, sÄ±kÄ± hijyen kurallarÄ± uygulanarak ve dÃ¼zenli testler yapÄ±larak organizasyonun dÃ¼zenleneceÄŸi duyuruldu.Â 

Spielberg kentindeki Red Bull Pisti'nde yapÄ±lmasÄ± planlanan Avusturya Grand Prix'si 2020 sezonunun ilk yarÄ±ÅŸÄ± olacak.Â 

Seyircisiz dÃ¼zenlenmesi planlanan yarÄ±ÅŸlar 5 ve 12 Temmuz tarihlerinde 2 defa koÅŸulacak.Â 

Yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle 2020 sezonunda ÅŸu ana kadar 10 etap ertelenmiÅŸ veya iptal edilmiÅŸti.

Avusturyada Formula 1e onay geldi

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