Avusturyalı futbolcunun Erdoğan şaşkınlığı!

Çaykur Rizespor'un Avusturyalı futbolcusu Jakob Jantscher, Rizelilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ailesinin köklerinin bu kentten olmasından dolayı gurur duyduklarını belirtti.

Jantscher, "www.kurier.at" adlı internet sitesine yaptığı açıklamada, kendisinin henüz Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tanışmadığını belirterek, "Ben zaten futbol oynamak için buradayım. Siyaseti yorumlamak için değil. Ayrıca ciddi bir kanaate varmak için az bilgim var." ifadelerini kullandı.

"Her yerde Türk bayrakları görülüyor ve birçoğunun üzerinde de Erdoğan'ın resmi var"

Avusturyalı futbolcu, Rize'de olmamasına rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her zaman varlığının hissedildiğini anlatarak, "Rize'deki insanlar onun ailesinin köklerinin buradan olmasından oldukça gurur duyuyor. Genel olarak Türkler çok gururlu bir halk. Her yerde Türk bayrakları görülüyor ve birçoğunun üzerinde de Erdoğan'ın resmi var." şeklinde görüş bildirdi.

Çaykur Rizespor'un bu konularda bir şeyler söylemesine ilişkin bir yasak getirmediğini ve Rize'de kendisini iyi hissettiğini aktaran Jantscher, "İnsanlar dostça ve bir şeye ihtiyacın olduğunda yardım ediyorlar. Küçük kızımla çoğu zaman geziyoruz. Herhangi kötü bir şey söyleyemem." değerlendirmesinde bulundu.

Güvenlik konusunda endişe duymadığını vurgulayan Jantscher, "Maçlar için sık sık İstanbul'a uçuyoruz. Emniyetsiz olduğu hissine hiç kapılmadım. Kulüp çok profesyonel çalışıyor. Tesisimiz de inanılmaz." açıklamasını yaptı.

Jantscher, Spor Toto Süper Lig'in şimdiye kadar oynadığı ligler arasında en güçlüsü olduğunu belirterek, Avusturya ve Hollanda'daki liglerin "eğitim ligleri" olduğunu da sözlerine ekledi.

Jantscher, daha önce Avusturya'nın Sturm Graz ile Salzburg, Rusya'nın Dinamo Moskova, Hollanda'nın Nijmegen ve İsviçre'nin Luzern takımlarında forma giymişti.