Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerÇaykur Rizespor Haberleri Awaziem iddialı: Başakşehir'i yeneceğiz
18.04.2019 - 12:31 | | RİZE (AA)

Awaziem iddialı: Başakşehir'i yeneceğiz

Çaykur Rizesporlu defans oyuncusu Awaziem, "Çok zor bir maç bizi bekliyor. Biz Başakşehir'e kazanmak için gideceğiz. Bunu yapabilecek kapasitemizin olduğunu düşünüyorum" dedi.

Awaziem iddialı: Başakşehir'i yeneceğiz
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'de 21 Nisan Pazar günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un Nijeryalı defans oyuncusu Chidozie Awaziem, "Çok zor bir maç bizi bekliyor. Biz Başakşehir'e kazanmak için gideceğiz. Bunu yapabilecek kapasitemizin olduğunu düşünüyorum." dedi. Awaziem, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Medipol Başakşehir'in geçen hafta deplasmanda Beşiktaş'a kaybetmesinin maçın zorluk derecesini artırdığını belirtti.

Her iki takım için de çok zor bir mücadele olacağının altını çizen Awaziem, "Bunun bilincinde olarak hazırlanıyoruz. Çok zor bir maç bizi bekliyor. Biz Başakşehir'e kazanmak için gideceğiz. Bunu yapabilecek kapasitemizin olduğunu düşünüyorum. Kazanarak ilk beş sırayı zorlamak istiyoruz." diye konuştu.

Awaziem, bir gazetecinin "Şampiyonluk yarışı içerisinde olan Medipol Başakşehir ve Galatasaray ile oynayacağınız maçları nasıl yorumluyorsunuz?" sorusunu şöyle yanıtladı: "Sonucu takımların gün gün sahaya yansıttığı mücadele belirliyor. Biz de kendi hedeflerimiz için çalışıyoruz. Başakşehir veya Galatasaray'ın şampiyonluğu beni kesinlikle ilgilendirmiyor. Biz elimizden geleni yapacağız. İki takımı da yenebilecek güçte olduğumuzu düşünüyorum. Şampiyonluğu kendi oynadıkları maçlarda alacakları sonuçlar belirleyecek." Awaziem, Rize'de kalıp kalmamasıyla ilgili ise "Çaykur Rizespor'da çok mutluyum. Buraya kiralık olarak geldiğim için bütün kartlar Porto'nun elinde. Orada bir sözleşmem var. Porto'nun benimle ilgili tasarrufu çok önemli. Her oyuncunun hedefi iyi kulüplerde oynamak ama şartlar burası için uygun olursa ben de kalmak isterim. Eldeki seçenekler önemli. Buradaki taraftarları çok seviyorum. Her şeyi seçenekler belirleyecek." ifadesini kullandı.

Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

Yeşil-mavili ekip, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü. Çalışmaya sakatlığı bulunan Aatıf katılmazken, arka adalesinde ağrı bulunan Musa Çağıran takımdan ayrı çalıştı.

Karadeniz ekibi, koşunun ardından pas çalışması yaptı. Rize temsilcisinin, ilk 15 dakikanın ardından basına kapalı gerçekleştirilen idmanda, taktik ağırlıklı çalıştığı bildirildi.

    Cenk Tosun paylaştı: Yavaş ama emin adımlarla...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Galatasaray, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı
      Galatasaray, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı
    2. Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları başladı
      Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları başladı
    3. Kolu kırılan Marquez, MotoGP'de bu hafta yarışamayacak
      Kolu kırılan Marquez, MotoGP'de bu hafta yarışamayacak
    4. Olympique Marsilya, Borussia Dortmund'dan Leonardo Balerdi'yi kiraladı
      Olympique Marsilya, Borussia Dortmund'dan Leonardo Balerdi'yi kiraladı
    5. Son dakika haberler - Nenad Bjelica: 'Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmedim'
      Son dakika haberler - Nenad Bjelica: 'Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmedim'



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika - Galatasaray, Fenerbahçe, Başakşehir'e PFDK şoku!

    Son dakika - Galatasaray, Fenerbahçe, Başakşehir'e PFDK şoku!

    Son dakika - Galatasaray'dan Selçuk İnan'a veda

    Son dakika - Galatasaray'dan Selçuk İnan'a veda

    Son dakika - Beşiktaş'ta Boateng'in ayak bileğinde ödem tespit edildi

    Son dakika - Beşiktaş'ta Boateng'in ayak bileğinde ödem tespit edildi

    Son dakika - İşte Süper Lig'de 34. hafta hakemleri

    Son dakika - İşte Süper Lig'de 34. hafta hakemleri

    Sıradaki Haber