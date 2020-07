Awaziem iddialı: Başakşehir'i yeneceğiz

Spor Toto Süper Lig'de 21 Nisan Pazar günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un Nijeryalı defans oyuncusu Chidozie Awaziem, "Çok zor bir maç bizi bekliyor. Biz Başakşehir'e kazanmak için gideceğiz. Bunu yapabilecek kapasitemizin olduğunu düşünüyorum." dedi. Awaziem, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Medipol Başakşehir'in geçen hafta deplasmanda Beşiktaş'a kaybetmesinin maçın zorluk derecesini artırdığını belirtti.



Her iki takım için de çok zor bir mücadele olacağının altını çizen Awaziem, "Bunun bilincinde olarak hazırlanıyoruz. Çok zor bir maç bizi bekliyor. Biz Başakşehir'e kazanmak için gideceğiz. Bunu yapabilecek kapasitemizin olduğunu düşünüyorum. Kazanarak ilk beş sırayı zorlamak istiyoruz." diye konuştu.



Awaziem, bir gazetecinin "Şampiyonluk yarışı içerisinde olan Medipol Başakşehir ve Galatasaray ile oynayacağınız maçları nasıl yorumluyorsunuz?" sorusunu şöyle yanıtladı: "Sonucu takımların gün gün sahaya yansıttığı mücadele belirliyor. Biz de kendi hedeflerimiz için çalışıyoruz. Başakşehir veya Galatasaray'ın şampiyonluğu beni kesinlikle ilgilendirmiyor. Biz elimizden geleni yapacağız. İki takımı da yenebilecek güçte olduğumuzu düşünüyorum. Şampiyonluğu kendi oynadıkları maçlarda alacakları sonuçlar belirleyecek." Awaziem, Rize'de kalıp kalmamasıyla ilgili ise "Çaykur Rizespor'da çok mutluyum. Buraya kiralık olarak geldiğim için bütün kartlar Porto'nun elinde. Orada bir sözleşmem var. Porto'nun benimle ilgili tasarrufu çok önemli. Her oyuncunun hedefi iyi kulüplerde oynamak ama şartlar burası için uygun olursa ben de kalmak isterim. Eldeki seçenekler önemli. Buradaki taraftarları çok seviyorum. Her şeyi seçenekler belirleyecek." ifadesini kullandı.



Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

Yeşil-mavili ekip, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü. Çalışmaya sakatlığı bulunan Aatıf katılmazken, arka adalesinde ağrı bulunan Musa Çağıran takımdan ayrı çalıştı.



Karadeniz ekibi, koşunun ardından pas çalışması yaptı. Rize temsilcisinin, ilk 15 dakikanın ardından basına kapalı gerçekleştirilen idmanda, taktik ağırlıklı çalıştığı bildirildi.