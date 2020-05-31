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31.05.2020 - 00:05 | | AA

AX Armani Exchange Milan, Kaleb Tarczewski'nin sözleÅŸmesini uzattÄ±

Ä°talya'nÄ±n AX Armani Exchange Milan Basketbol TakÄ±mÄ±, Kaleb Tarczewski'nin sÃ¶zleÅŸmesini uzattÄ±.Â

AX Armani Exchange Milan, Kaleb Tarczewski'nin sözleÅŸmesini uzattÄ±
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Ä°talya'nÄ±n AX Armani Exchange Milan Basketbol TakÄ±mÄ±, ABD'li oyuncusu Kaleb Tarczewski'nin sÃ¶zleÅŸmesini uzattÄ±.Â 

KulÃ¼bÃ¼n internet sitesinde yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 27 yaÅŸÄ±ndaki oyuncunun sÃ¶zleÅŸmesinin 2023'e kadar uzatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± duyuruldu.Â 

Milano ekibi ayrÄ±ca 27 yaÅŸÄ±ndaki Ä°talyan basketbolcu Amedeo Della Valle ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

AX Armani Exchange Milan, Kaleb Tarczewskinin sÃ¶zleÅŸmesini uzattÄ±

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