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HaberlerBasketbol Haberleri AX Armani Exchange Milan, Shavon Shields'ı renklerine bağladı
09.07.2020 - 15:47 | | İSTANBUL (AA)

AX Armani Exchange Milan, Shavon Shields'ı renklerine bağladı

THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden İtalya'nın AX Armani Exchange Milan Basketbol Takımı, ABD asıllı Danimarkalı milli oyuncu Shavon Shields'ı transfer etti.

AX Armani Exchange Milan, Shavon Shields'ı renklerine bağladı
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Kulüpten yapılan açıklamada, şutör ve kısa forvet pozisyonlarında görev alabilen 26 yaşındaki Shields ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

AX Armani Exchange Milan, Shavon Shieldsı renklerine bağladı

Danimarka Milli Takımı'nda görev yapan Shields, Almanya'nın Skyliners Frankfurt ve İtalya'nın Dolomiti Energia Trento ekiplerinde oynadıktan sonra 2018'de İspanya ekibi Baskonia'ya transfer olmuştu. Baskonia formasıyla geride kalan sezon İspanya ligi şampiyonluğu yaşayan 2,01 metre boyundaki Shields, THY Avrupa Ligi'nde ise 9,5 sayı, 3,4 ribaunt ortalamaları yakalamıştı.

 

 

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