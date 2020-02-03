03.02.2020 - 09:39 | | AA
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 16. hafta başlıyor
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 16. hafta mücadelesi yarın başlayacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 16. haftanın programı şöyle:
Yarın:
13.00 Halkbank-Spor Toto (Başkent)
14.00 Arhavi Voleybol-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Arhavi)
18.30 İnegöl Belediyespor-Sorgun Belediyespor (İnegöl)
18.30 Tokat Belediye Plevne-Ziraat Bankası (Ali Yücel)
5 Şubat Çarşamba:
13.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek)
17.00 Galatasaray HDI Sigorta-Arkas Spor (Burhan Felek)