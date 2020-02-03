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HaberlerVoleybol Haberleri AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 16. hafta başlıyor
03.02.2020 - 09:39 | | AA

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 16. hafta başlıyor

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 16. hafta mücadelesi yarın başlayacak.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 16. hafta başlıyor

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 16. haftanın programı şöyle:

Yarın:

13.00 Halkbank-Spor Toto (Başkent)

14.00 Arhavi Voleybol-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Arhavi)

18.30 İnegöl Belediyespor-Sorgun Belediyespor (İnegöl)

18.30 Tokat Belediye Plevne-Ziraat Bankası (Ali Yücel)

5 Şubat Çarşamba:

13.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek)

17.00 Galatasaray HDI Sigorta-Arkas Spor (Burhan Felek)

 

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