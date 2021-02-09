09.02.2021 - 12:46 | | İSTANBUL (AA) -
AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final karşılaşmaları başlıyor
Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final heyecanı, yarın yapılacak karşılaşmalarla başlayacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tek maç üzerinden yapılan maçlar sonunda galip gelen 4 takımın adını Dörtlü Final'e yazdıracağı kupada çeyrek final heyecanı şöyle:
Yarın:
13.00 Fenerbahçe Opet-Kuzey Boru
14.00 VakıfBank-Çan Gençlik Kalespor
15.30 Galatasaray HDI Sigorta-PTT
11 Şubat Perşembe:
17.00 Eczacıbaşı VitrA-Türk Hava Yolları