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HaberlerVoleybol Haberleri AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final karşılaşmaları başlıyor
09.02.2021 - 12:46 | | İSTANBUL (AA) -

AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final karşılaşmaları başlıyor

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final heyecanı, yarın yapılacak karşılaşmalarla başlayacak.

AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final karşılaşmaları başlıyor
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Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tek maç üzerinden yapılan maçlar sonunda galip gelen 4 takımın adını Dörtlü Final'e yazdıracağı kupada çeyrek final heyecanı şöyle:

Yarın:

13.00 Fenerbahçe Opet-Kuzey Boru

14.00 VakıfBank-Çan Gençlik Kalespor

15.30 Galatasaray HDI Sigorta-PTT

11 Şubat Perşembe:

17.00 Eczacıbaşı VitrA-Türk Hava Yolları

AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final karşılaşmaları başlıyor

 

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