AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final karşılaşmaları başlıyor

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tek maç üzerinden yapılan maçlar sonunda galip gelen 4 takımın adını Dörtlü Final'e yazdıracağı kupada çeyrek final heyecanı şöyle:

Yarın:

13.00 Fenerbahçe Opet-Kuzey Boru

14.00 VakıfBank-Çan Gençlik Kalespor

15.30 Galatasaray HDI Sigorta-PTT

11 Şubat Perşembe:

17.00 Eczacıbaşı VitrA-Türk Hava Yolları