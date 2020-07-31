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31.07.2020 - 08:50 |

Aycan Yanaç'tan Emre Belözoğlu paylaşımı

Survivor 2020 yarışmacısı Aycan Yanaç, Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Emre Belözoğlu ile bir araya geldi. Aycan'ın Instagram hesabından yaptığı paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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Survivor yarışmacısı ve bir dönem A Milli Kadın Futbol Takımı'nda forma giyen Aycan Yanaç, Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevine başlayan tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu ile bir araya geldi.

Aycan Yanaçtan Emre Belözoğlu paylaşımı

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Aycan Yanaç, Instagram hesabının hikayeler kısmından Emre Belözoğlu ile fotoğraflarını paylaştı. Ancak paylaşımda kullanılan filtre sonucunda Emre Belözoğlu'nun hali hayranlarını şaşırttı ve kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Twitter'da kullanıcıları "Aycan Yanaç Emre" etiketi altında binlerce paylaşım yaptı.

"FENERBAHÇELİ OLDUĞU İÇİN AYCAN'I DESTEKLİYORUM"
Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü, Aycan ile ilgili "Ben de Fenerbahçeli olduğu için elbette ki Aycan'ı destekliyorum. Ondan gelen Fenerbahçe'nin bir kadın futbol takımı kurması talebini de başkana bizzat ileteceğim" ifadelerini kullanmıştı.Öte yandan, Survivor'dan elenmeden önce Acun Ilıcalı'nın Instagram hesabından yaptığı canlı yayında izleyicilerin "En sevdiğin futbolcu kim?" sorusuna Aycan, "Alex de Souza, Cristiano Ronaldo ve Emre Belözoğlu" yanıtını vermişti.

Aycan Yanaçtan Emre Belözoğlu paylaşımı

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