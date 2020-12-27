Aydeniz Et Balıkesirspor - Adana Demirspor: 0-1
TFF 1. Lig'in 16. haftasında Aydeniz Et Balıkesirspor, evinde Adana Demirspor'a 1-0 yenildi.
TFF 1. Lig'in 16. haftasında Aydeniz Et Balıkesirspor, evinde Adana Demirspor'a 1-0 yenildi.
Stat: Balıkesir Atatürk
Hakemler: Emre Kargın, Oğuz Kaan Çalışır, Hasan Hüseyin Tetik
Aydeniz Et Balıkesirspor: Vukovic, Berat Aydoğdu, Kethevoama (Dk. 87 Anıl Taşdemir), Otoo (Dk. 84 Serdar Güncü), İsmail Yüksek, Abdülhamit Yıldız, Batuhan İşçiler, Mrsic (Dk. 87 Celal Emir Dede), Birol Parlak (Dk. 89 Nwankwo), Ezeh, Cumali Bişi
Adana Demirspor: Zubas, Tayyip Talha Sanuç, Traore, Okan Alkan, Mehmet Akyüz (Dk. 90 Semih Güler), Chedjou, Emircan Altıntaş (Dk. 72 Sinan Kurt), Yunus Akgün (Dk. Kosecki) , Hasan Kılıç, Gökhan İnler, Rassoul
Goller: Dk. 23 Hasan Kılıç (Adana Demirspor),
Sarı kartlar: Dk. 29 Cumali Bişi, Dk. 54 Batuhan İşçiler, Dk. 83 Otoo (Balıkesirspor), Dk. 89 Tayyip Talha Sanuç, Dk. 90 4 Rassoul (Adana Demirspor)