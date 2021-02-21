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Haberler1.Lig Haberleri Aydeniz Et Balıkesirspor - Bursaspor: 3-0
21.02.2021 - 22:32 |

Aydeniz Et Balıkesirspor - Bursaspor: 3-0

TFF 1. Lig'in 22. haftasında Aydeniz Et Balıkesirspor, sahasında Bursaspor'u 3-0 yendi.

Aydeniz Et Balıkesirspor - Bursaspor: 3-0
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TFF 1. Lig'in 22. haftasında Aydeniz Et Balıkesirspor, sahasında Bursaspor'u 3-0 yendi.

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Burak Pakkan, Baran Eraslan, Hasan Hüseyin Tetik 

Aydeniz Et Balıkesirspor: Atilla Özmen, Mert Örnek, Mrsic (Dk. 66 Enes İslam İlkin), Oğuzhan Çapar, Manaj (Dk. 85 Abdulkadir Özgen), Birol Parlak, Hasan Özkan (Dk. 84 Anıl Taşdemir), Doğa İşeri, Taşkın Çalış (Dk. 85 Sedat Dursun), Muhammed Enes Durmuş (Dk. 75 Bezjak), Cumali Bişi 

Bursaspor: Ataberk Dadakdeniz, İsmail Çokçalış, Cüneyt Köz, Emirhan Aydoğan, Burak Kapacak, Ozan İsmail Koç (Dk. 46 Ramazan Keskin), Aykut Akgün (Dk. 70 Berat Altındiş), Furkan Emre Ünver, Burak Altıparmak (Dk. 87 Eren Güler), Batuhan Kör (Dk. 56 Çağatay Yılmaz), Tuğbey Akgün (Dk. 70 Abdullah Tazgel) 

Goller: Dk. 34 ve Dk. 60 Manaj, Dk. 86 Anıl Taşdemir (Penaltıdan) (Aydeniz Et Balıkesirspor) 

Sarı kartlar: Dk. 20 Furkan Emre Ünver, Dk. 27 Ozan İsmail Koç, Dk. 90 Berat Altındiş (Bursaspor), Dk. 89 Oğuzhan Çapar (Aydeniz Et Balıkesirspor)

Aydeniz Et Balıkesirspor - Bursaspor: 3-0

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