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Haberler1.Lig Haberleri Aydeniz Et Balıkesirspor'da 5 futbolcu kadro dışı bırakıldı
29.01.2021 - 23:34 |

Aydeniz Et Balıkesirspor'da 5 futbolcu kadro dışı bırakıldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Aydeniz Et Balıkesirspor'da 5 futbolcu kadro dışı bırakıldı.

Aydeniz Et Balıkesirspor'da 5 futbolcu kadro dışı bırakıldı
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TFF 1. Lig ekiplerinden Aydeniz Et Balıkesirspor'da 5 futbolcu kadro dışı bırakıldı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, yönetim kurulunun aldığı karar doğrultusunda Abdulhamit Yıldız, Abdulkadir Kayalı, Oğuzhan Aynaoğlu, Berat Aydoğdu ve Şahin Bayram'ın kadro dışı kaldığı belirtildi.

Açıklamada, kadro dışı bırakılan futbolculara kulüp bulmaları ve transfer görüşmeleri gerçekleştirmeleri için izin verildiği kaydedildi.

Aydeniz Et Balıkesirsporda 5 futbolcu kadro dışı bırakıldı

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