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Haberler1.Lig Haberleri Aydeniz Et Balıkesirspor'da Mesut Dilsöz ile yollar ayrıldı
29.11.2020 - 21:14 | | AA

Aydeniz Et Balıkesirspor'da Mesut Dilsöz ile yollar ayrıldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Aydeniz Et Balıkesirspor, teknik direktör Mesut Dilsöz ile yollarını ayırdı.

Aydeniz Et Balıkesirspor'da Mesut Dilsöz ile yollar ayrıldı
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TFF 1. Lig ekiplerinden Aydeniz Et Balıkesirspor, teknik direktör Mesut Dilsöz ile yollarını ayırdı.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bandırmaspor mağlubiyetinin ardından yönetim kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda teknik direktör Mesut Dilsöz ile yollar ayrılmıştır. Hocamıza vermiş olduğu hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

Aydeniz Et Balıkesirsporda Mesut Dilsöz ile yollar ayrıldı

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