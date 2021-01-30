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Haberler1.Lig Haberleri Aydeniz Et Balıkesirspor'dan 2 takviye
30.01.2021 - 15:43 | | AA

Aydeniz Et Balıkesirspor'dan 2 takviye

TFF 1. Lig ekiplerinden Aydeniz Et Balıkesirspor, 2 oyuncuyu kadrosuna kattığını duyurdu.

Aydeniz Et Balıkesirspor'dan 2 takviye
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Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Menemenspor forması giyen Taşkın Çalış ile 1,5 yıllık, daha önce Samsunspor forması giyen Enes İslam İlkin ile de sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzalandığı bildirildi.

Yapılan paylaşımda, Balıkesirspor Kulübü Başkanı Ümit Arslan'ın Taşkın Çalış ve Enes İslam İlkin'in katıldığı imza törenine ait fotoğraflara da yer verildi.

Aydeniz Et Balıkesirspordan 2 takviye

 

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