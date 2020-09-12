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12.09.2020 - 01:20 | | AA

Aydın Büyükşehir Belediyespor - Galatasaray HDI Sigorta: 3-2

Voleybolda Misli.com Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde Aydın Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 mağlup etti.

Aydın Büyükşehir Belediyespor - Galatasaray HDI Sigorta: 3-2
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Voleybolda Misli.com Vestel Venus Sultanlar Ligi 2020-2021 sezonunun Aydın’da oynanan açılış maçında, Aydın Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 mağlup etti.

Salon: Mimar Sinan 

Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Pınar Elma 

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Vasilantonaki, Adams, Janset Cemre Erkul, Maret, Aslıhan Kılıç, Meryem Boz (Pınar Atasever, Ezgi Bektaş, Pelin Özkılıççı) 

Galatasaray HDI Sigorta: İlkin Aydın, Ergül Eroğlu, Çağla Akın, Hazal Selin Arifoğlu, Güldeniz Önal, Alesia ( Gizem Güresen, Sezen Keşkekoğlu, Nilay Karaağaç) 

Setler: 14-25, 27-25, 26-28, 25-22, 15-13 

Süre: 154 dakika (25, 37, 36, 34, 22)

Aydın Büyükşehir Belediyespor - Galatasaray HDI Sigorta: 3-2

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