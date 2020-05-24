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HaberlerVoleybol Haberleri Aydın Büyükşehir Belediyespor'a ABD'li oyuncu
24.05.2020 - 16:55 | | AYDIN (AA)

Aydın Büyükşehir Belediyespor'a ABD'li oyuncu

Vestel Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, ABD'li oyuncu Rachael Adams'ı kadrosuna dahil etti.

Aydın Büyükşehir Belediyespor'a ABD'li oyuncu
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Kulüpten yapılan açıklamada, ABD'li orta oyuncu Rachael Adams'ın transfer edildiği belirtildi.

Adams ile 1 yıllık anlaşma yapıldığı belirtilen açıklamada, "Voleybolcumuza kulübümüze hoş geldin diyor ve mavi beyazlı forma altında nice başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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