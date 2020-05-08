MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerVoleybol Haberleri Aydın'da Meryem Boz uzattı
08.05.2020 - 13:24 | | AYDIN (DHA)

Aydın'da Meryem Boz uzattı

Vestel Venus Sultanlar Ligi takımlarından Aydın Büyükşehir Belediyespor, iç transferde Hollandalı smaçör Maret Balkestein'in ardından pasör çaprazı Meryem Boz'la da yeniden anlaştı.

Aydın'da Meryem Boz uzattı
ABONE OL

Mavi beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezon yapılandırmasını sürdüren yönetimimiz, takım kaptanımız Meryem Boz ile sözleşme yeniledi" ifadelerine yer verildi.

A Milli Takım'ın vazgeçilmez isimlerinden biri olan 32 yaşındaki Meryem, voleybolseverler tarafından "Mavi Şimşek" lakabıyla anılıyor. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri'nin en değerli oyuncusu seçilen Meryem, 5 maçta 85 sayı üretmişti.

Aydında Meryem Boz uzattı

Trabzonspor'un testleri negatif çıktı
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ergin Ataman: Ligin devam etmesinden yanayım

Ergin Ataman: Ligin devam etmesinden yanayım

Trabzonspor bu kez takım halinde çalıştı

Trabzonspor bu kez takım halinde çalıştı

Newell's Old Boys'tan Maxi Rodriguez'e yeni sözleşme

Newell's Old Boys'tan Maxi Rodriguez'e yeni sözleşme

Rangnick, Milan ile görüşmelere başladı

Rangnick, Milan ile görüşmelere başladı

Sıradaki Haber