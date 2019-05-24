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24.05.2019 - 17:02 |

Ayew'in kaptanlığı resmen açıklandı

Fenerbahçe’nin Ganalı futbolcusu Andre Ayew için resmi karar açıklandı. Afrika Uluslar Kupası’nda milli takımda kaptanın sarı-lacivertli yıldız olacağı duyuruldu.

Ayew'in kaptanlığı resmen açıklandı
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Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Andre Ayew için flaş bir açıklama yapıldı. Afrika Uluslar Kupası için geri sayıma geçilirken, Gana Milli Takımı’nda turnuvada kaptanlık görevinin Andre Ayew’de olacağı belirtildi.

Gana Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, Ayew’in Asamoah Gyan yerine kaptan olarak turnuvada takıma liderlik edeceği bildirildi. Böylelikle Andre Ayew’in Afrika Uluslar Kupası’nda milli takımda olacağı da kesinlik kazandı.

Fenerbahçe ile kiralık sözleşmesi bitecek olan tecrübeli oyuncunun geleceğiyle ilgili hem Swansea cephesinden hem de Fenerbahçe’den henüz net bir karar alınmadı.

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