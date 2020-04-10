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10.04.2020 - 12:13 | | KAYSERİ (İHA) -

Ayhan Avcı tam izolasyon yaptı

Bellona Kayseri basketbol takımı coachı Ayhan Avcı, Covid19 virüsünden kendisini koruyor.

Ayhan Avcı tam izolasyon yaptı

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol takımının coachı Ayhan Avcı, Korona Virüsüne karşı önlemini aldı.

Liglere ara verildiği şu günlerde evinden çıkmamaya özen gösteren Ayhan Avcı, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından da son durumunu gösteren bir fotoğraf yayınladı.

Ayhan Avcı, ağzını maske ile gözlerini de uyku maskesi ile kapatarak "İzolasyon tamam" ifadesi paylaştı.

Ayhan Avcı tam izolasyon yaptı

 

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