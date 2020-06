Aykut Ferah: "Bize yakışanı yaptık"

Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Aykut Ferah düzenlediği basın açıklaması ile geride kalan sezonu değerlendirdi. Ferah yaptığı açıklamada, 34 maçta 9 galibiyet, 9 beraberlikle 41 gol atarak hedefledikleri 10. Sıranın 4 sıra gerisinde 36 puanla ligi tamamladıklarını hatırlatıp, “Sezon başından beri çok zor ve heyecanlı geçen Spor Toto Süper Lig’de bizimle birlikte birçok takım Lig’e tutunma mücadelesi içerisinde oldu. Son haftalara kadar süren bu heyecan dolu uzun soluklu maratonda, hedefimizden hafif sapmalar olsa da istediğimizi aldık. Rize’de oynadığımız Türkiye kupasıyla birlikte 22 maçta toplamda 53 bin 419 seyirci maçlarımızı stadyumda izledi. Maç başına 2 bin 428 seyirci ortalamasıyla bitirdiğimiz sezonda; ilk yarıya kıyasla ikinci yarı seyirci ortalamamızın iki katına çıkması sevindirici olan taraftı” dedi.

TARAFTARA TEŞEKKÜR

Taraftara teşekkür eden Ferah Şampiyonu da kutlayıp, “Lig’in 13. haftasında gittiğimiz Teknik Direktör değişikliğinden sonra, takımımızı deneyimli çalıştırıcı Hikmet Karaman’a emanet ettik. Onun takımın başına geçmesinin ardından bulunduğumuz zor durumda lig’de kalmayı başardık. İnancını hiçbir zaman yitirmeden, takımlarını gönülden destekleyen, taraftarımıza çok teşekkür ediyoruz. Son haftada Spor Toto Süper Lig`in 2014-2015 Sezonu Şampiyonu Galatasaray’ı ağırladık. Bize yakışanı yaparak maç öncesi şampiyonu alkışladık. Şampiyonu bir kez daha kutluyoruz” diye konuştu.

ÇAYKUR RİZESPOR YENİ BRANŞLARA GİRİYOR

Ferah, Çaykur Rizespor olarak yeni spor branşlarına girme çalışmalarının devam ettiğini ifade ederek “Çaykur Rizespor formasını sporun her dalında, ülkenin ve dünyanın her yerinde temsil etmek amacıyla yola çıktık. Yönetim Kurulunun almış olduğu karar doğrultusunda; Atıcılık, Atletizm, Badminton, Basketbol, Bisiklet, Güreş, Halter, Hentbol, Judo, Kano, Masa Tenisi, Okçuluk, Voleybol, Yelken, Yüzme, olmak üzere 15 branş açan kulübümüz Rize’deki her çocuğa spor yapma imkanı sunacak. Öte yandan; yeşil-mavili formaya bağladığımız Dünya Şampiyonu Milli Halterci Sibel Özkan Konak, bundan sonra ülkemizi Çaykur Rizespor formasıyla temsil edecek” şeklinde konuştu.