Aykut Kocaman: "1 puan bizim için fazla bile oldu"

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Oynadığımız Sivasspor maçı her şeye rağmen bir şeyler elde etmek için fırsat veren bir maçtı. Bu maçta aldığımız 1 puan bizim için fazla bile oldu" dedi.

Aykut Kocaman, Demir Grup Sivasspor ile 1-1 kaldıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısına katıldı. Ligin 9 takımının 4-5 puan içerisine sıkıştığını ifade eden Kocaman şunları söyledi: "Diğer taraftan 8 haftadır istediğimiz sonuçları alamamıza rağmen birkaç maç hariç, hemen 5'inci sıradaki yani bizim 2 puan üzerimizdeki takımın 37 puanda olması ve yine ligin 14'üncü sırasındaki takımın da 32 puanı var. Yani aramızda 1 maç var. Ligin 9 takımı neredeyse 4-5 puan içine sıkışmış durumda. Bugün oynadığımız Sivasspor maçı her şeye rağmen bir şeyler elde etmek için fırsat veren bir maçtı" dedi.

KOCAMAN: 1 PUAN BİLE FAZLA OLDU

Sivasspor karşısında alınan 1 puanın kendileri için fazla bile olduğunu belirten Kocaman, "Maç çok ortada gözüktü. Tek avantajımız sahamızda oynamamızın verdiği bir adım daha öne iten duyguydu. Maç böyle gelişmedi. Bütüne bakıp gerçekçi olmak gerekirse oynadığımız oyun, ortaya koyduğumuz enerji, yapmak istediklerimiz ama yapabildiklerimiz hepsini yan yana getirince rakibimizi de yan yana getirince aslında 1 puan bu maç için fazla bile oldu. Onu söylemem lazım. Sivas galibiyete daha yakındı. Daha ön tarafta oynayan hem sprinter hem hızlı oyuncularıyla boşlukları iyi değerlendirdiler. Daha tehditkar oynadılar. Biz son haftalardaki dışarıdaki maçlarda nispeten ama içerideki ritimsiz düzenini ortaya koyamayan ve çok koşuyormuş gibi görünen ama içindeki o koşu sertliğini barındıramayan top taşıma ve özellikle kombine ataklarla ne yaptığını bilen takım görüntümüzden çok uzağındaydık. Ciddi bir şekilde 4-5 maçtır olumsuzluk içerisindeyiz. O net bir şekilde gözüküyor. Bunu inkar etmenin anlamı yok. Bunun da farkındayız. Özelikle Konyasporluların bunu bilmesi gerekiyor. Ancak bunlar kamuoyuyla paylaşılacak şeyler değil. Öte yandan ne yapacağımızı da biliyoruz" dedi.

Aykut Kocaman, 83 yaşında hayatını kaybeden Türk sporu ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu'yu anarak Fenerbahçe camiası ve yakınlarına başsağlığı diledi.

UZĞUR: ALDIĞIMIZ 1 PUANDAN DOLAYI MUTLUYUZ

Atiker Konyaspor deplasmanından 1 puan alarak döndükleri için mutlu olduklarını ifade eden Demir Grup Sivasspor Teknik Sorumlusu Ersel Uzğur, "Öncelikle iki hafta kaybettikten sonra ortaya koyduğumuz mücadele ve aldığımız puandan dolayı mutluyuz. Futbolcu arkadaşlarımız gerçekten bugün maçı istediler. Pozisyonlara girdik. Yüzde yüz pozisyonlara girdik ama 1 puan aldık. Tabii ki deplasmanda aldığımız bir puan bundan sonrası ile alakalı moralimizi yükseltecektir. İnşallah takım olarak sezonun sonunu yükselen bir form grafiğe ile bitirmeyi düşünüyoruz" dedi.