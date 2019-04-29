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29.04.2019 - 23:15 | | Skorer-DHA

Aykut Kocaman: "Biz taşeron değiliz"

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Atiker Konyaspor'da teknik direktör Aykut Kocaman açıklamalarda bulundu.

Aykut Kocaman: "Biz taşeron değiliz"
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Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Atiker Konyaspor'da teknik direktör Aykut Kocaman açıklamalarda bulundu.

"Galatasaray ciddi bir avantaj sağlayacaktı"
Galatasaray kazandığı zaman lider olacaktı, ciddi bir avantaj sağlayacaktı. Arkadan gelen takımlar bunu yakalarsa, enerji artışı olur. Sıkıntılar maçın başında artabilirdi. Topun arkasında iyi kaldık. Ancak biz de çok yıprandık. İkinci yarı tam anlamıyla maçı istediğimiz hale getirdik. Galatasaray'ın zaafları başladı. Dönmeyen oyuncular, büyük boşluklar... Buraları işlemeye başladık. 50 dakika topun arkasındaki şiddetli koşular bizi biraz düşürdü."

"Takım özgüven kaybı yaşadı"
"Geldiğimiz 10-11 haftada takım özgüven kaybı yaşadı. Son 1-2 haftada artık ne yaptığımızı daha iyi biliyoruz. Birazcık özgüven tamiri olursa, bu 1 puanın önemi olacak. Gelecek sezona aktarmak istediklerimiz var, bu yüzden 1 puan önemli değil."

"Çok memnun değilim"
"Kazanamama süremiz hoş değil. Artık futbolda her galibiyet kazanç. Kulüplerin ciddi borçları var, ekonomi adına da kazanç. Çok memnun değilim. 11 maç oldu ama Aykut Kocaman ve Konyaspor üzerinden okumak doğru değil. 5-6 maçta ciddi hakem hatası var."

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman basın toplantısında sözlerine Alanyaspor'un kazada hayatını kaybeden futbolcusu Josef Sural'a başsağlığı dileyerek başladı. Uzun zamandır maç kazanamadıklarını hatırlatan Kocaman, takımın ligi 5 ve 6'ncı sırada bitirmenin birkaç adım uzağında olduğunu, aynı zamanda ligin aşağı grubunda yer almak için de yine bir kaç adım uzak olduklarını ve bunun bilincinde oynadıklarını belirtti. Maçın ilk 25 dakikasında Galatasaray'ın diri oynadığını belirten Kocaman, 60'ıncı dakikadan sonra ise rakibi istedikleri oyun seviyesine getirdiklerini söyledi.

''Taşeron değiliz"
Bir gazetecinin Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın Galatasaray maçından sonra 'Galatasaray'ı belki de şampiyonluktan ettik' şeklinde açıklamasının olduğunu, bu maçtan sonra da kendisinin de aynı düşüncede mi olduğunu sorması üzerine Kocaman, kimsenin taşeronu olmadıklarını belirtti. Kocaman, ''Taşeron değiliz. Burası Konyaspor. Büyümek isteyen takım. Kimsenin yoluna taş koymak için taşeronluk yapmıyoruz" dedi.

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