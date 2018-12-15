Aykut Kocaman: "Böylesine karmaşa ve zorluk dolu..."

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa'yı 3-2 yendikleri karşılaşmaya ilişkin, "Böylesine karmaşa ve zorluk dolu, çok da iyi olmadığımız bir maçta kazanmamızın en büyük etkeni oyuncuların gerçekten bu maçı istemeleriydi." dedi. Kocaman, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, ofansif gücü çok yüksek bir takıma karşı oynadıklarını söyledi.

Kendi sahalarında kazanmayı çok istedikleri bir karşılaşma oynadıklarını ifade eden Kocaman, şunları kaydetti: "Çok da iyi ve hazır olmadığımız bir dönemde karşılaşmaya çıkmak, maçın zorluk derecesini daha da artıran bir durum oldu. Bu da maç boyunca kendini gösterdi. Kasımpaşa kaleye çok kolay gelebilen bir takım. Bizim rakip takıma karşı ana stratejimiz, Kasımpaşa'nın iyi olduğu ortalamalarda kendi lehimize olan durumu yaratabilmekti. Bunu eksik sayılabilecek bir kadroyla meydana getirmeye çalıştık. Kazandık diye bunun tersini söylemenin bir anlamı yok. Fiziksel durumda hazır olmadığımız bir gerçek. Ancak organizasyon anlamında bir sıkıntımız yok. Fiziksel seviyemizin hazır olmadığı bugün bir kez daha gözüktü. Bu seviyede korakor mücadele için bir adım daha ileriye çıkmamız gerekiyor. Bunun için de mutlaka zamana ihtiyaç var."

Böyle galibiyetlerin kendilerini daha da hırslandıracağını vurgulayan Kocaman, "Böylesine karmaşa ve zorluk dolu, çok da iyi olmadığımız bir maçta kazanmamızın en büyük etkeni oyuncuların gerçekten bu maçı istemeleriydi. Çok istekli ve kazanmak için kendi sınırlarını zorlayan bir oyun oynadılar. Kendilerini tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Bir gazetecinin Avrupa hedefiyle ilgili sorusuna Aykut Kocaman, "Taraftarlarımızın ve camiamızın daha önce iki kez katıldığımız için Avrupa kupalarını istemeleri gayet normal. Bunun tadı damaklarda kaldı. Biliyoruz. Ama şimdiden böyle bir hedef koymak ve göstermek biraz acelecilik olur. Önümüzdeki süreç bizi nereye götürecek hep birlikte göreceğiz." diye yanıt verdi.



