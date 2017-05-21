Aykut Kocaman: "En çok gol pozisyonuna girdiğimiz..."

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Spor Toto Süper Lig'de Kardemir Karabükspor'u 3-0 yendikleri için mutlu olduklarını söyledi.



Kocaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Kardemir Karabükspor'un zorlu bir takım olduğunu dile getirdi.



Rakiplerine karşı maçın başından sonuna kadar üstün oynadıklarını belirten Kocaman, şöyle konuştu: "Golleri bulduktan sonra farkı artıracak pozisyonlar yakaladık ama değerlendiremedik. Son iki sezonda, en çok gol pozisyonuna girdiğimiz ve arayış içerisinde olduğumuz maçlardan bir tanesiydi. Son derece iyi oynayan oyuncularımı tebrik ediyorum. Kazandığımız için mutluyuz."

Barisic: "Rakibimiz bizden iyi oynadı"

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Zoran Barisic ise maçı kazanan Atiker Konyaspor'u tebrik etti.



Atiker Konyaspor karşısında kötü oynadıklarını aktaran Barisic, "İlk yarı çok basit hatalar yaptık. Rakibimiz bizden iyi oynadı ve maçı kazandı." diye konuştu.

