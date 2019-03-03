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03.03.2019 - 16:53 | | DHA

Aykut Kocaman: Galibiyeti kaçırdık

Sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kalan Atiker Konyaspor'da teknik direktör Aykut Kocaman maç sonunda yaptığı açıklamada, "Galibiyeti kaçıran taraftık" ifadesini kullandı.

Aykut Kocaman: Galibiyeti kaçırdık
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Aykut Kocaman, sahasında Göztepe ile 1-1 kaldığı maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ligde bulundukları konumu korumak ve üst sıralara yaklaşmak için çaba gösterdiklerini belirten Aykut Kocaman, saha avantajına rağmen son iki maçta 5 puan kaybettiklerini ifade etti. Maçın bütününe bakıldığında galibiyeti kaçırdıklarını ifade eden Kocaman, ''Oyunun başından itibaren hemen golü bulduk. O andan itibaren maç bir anda ortaya geldi. Rakip takım savunmanın arkasına sürekli top atarak ve duran toplarla üzerimize geldi. Çok güçlü pozisyonlar bulsak da oyun ortadaydı. İkinci yarı farkı artırmak için sahaya çıktık. Ancak golü yedik. Maçın bütününe bakılırsa, galibiyeti kaçırdığımızı düşünüyorum. Göztepe düşme potasında olduğu için can havliyle karşılık verdi. Fiziki yapısı iki takımın da birbirine yakındı. Can havliyle sürekli oyunun içinde oldular. İki takımın da istemediği bir sonuç oldu. İç saha avantaj için de ciddi puan kaybı oldu. Bunu deplasmanda kazanmaya çalışacağız'' diye konuştu.

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna da oldukça iyi bir maç olduğunu belirterek, takımı ve Konyaspor'u tebrik etti. Konyaspor'un takım halinde savunma, hücum, alan daraltma ve duran toplardaki etkinliğini bildiklerini ifade eden Tuna, yön değiştirerek hızlı oynamak istediklerini ve yön değiştirmeleri de uzun paslarla yaptıklarını, zaman zaman da hatalar yapıldığını söyledi.

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