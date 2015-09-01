Aykut Kocaman ile Konya Başkanı barıştı

Yeşil-beyazlı kulübün basın sözcüsü Ahmet Baydar, Zafer'de bulunan kulüp binasında düzenlediği basın toplantısında teknik direktör Aykut Kocaman ile yönetim arasında herhangi bir olumsuz durumun olmadığını aktararak, yönetim kurulunda gerçekleşen görev değişiklikleri ile ilgili de bilgi verdi.

“YÖNETİMİMİZ VE TEKNİK HEYETİMİZ ARASINDA EN UFAK BİR SIKINTI YOK”

Teknik direktör Aykut Kocaman'a yapılan eleştirilerle ilgili olarak Ahmet Baydar, "Galatasaray maçından aldığımız mağlubiyeti beklemiyorduk. Oyun olarak kendimizi sahada tam olarak gösteremedik. Başkanımızın maçtan sonra sıcağı sıcağına yaptığı bir açıklama var. Ama sonrasında hocamızla oturup ortak bir noktada buluştular. Yönetimimiz ve teknik heyetimiz arasında en ufak bir sıkıntı yok. Hocamıza sonsuz bir şekilde güveniyoruz. Takımımızı en iyi şekilde götüreceğine eminiz. Kendisi Süper Lig'in en iyi birkaç teknik direktöründen birisi. Geçmişi, kariyeri ve başarıları tartışılmaz. Şu an için kesinlikle bir teknik direktör değişikliği aklımızın ucunda bile değil. Hocamızın başarılı olacağına inanıyoruz" dedi.

“SELÇUK AKSOY’A HİZMETLERİNDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Yönetim Kurulunda yapılan görev değişiklikleri ile ilgili bilgi veren Ahmet Baydar, "Konyaspor Yönetim Kurulu olarak dün akşam yaptığımız haftalık olağan toplantıda aldığımız karar neticesinde Futbol Şubesi’nin üzerindeki ağır yükü alarak yeni kurulan transfer komitemize verdik. Bugüne kadar Futbol Şubesi Sorumlu olarak hizmet veren Sayın Selçuk Aksoy’a hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bundan sonra bu görevi Fatih Yılmaz, Mehmet Akdaş, Ömer Korkmaz ve Abdullah Şanlı’dan oluşan ekip yürütecek. Ayrıca Başkan Yardımcılarımızdan Mehmet Akdaş tarafından yürütülen Mali İşler Sorumluluğu görevini bundan böyle Avukat Yönetim Kurulu Üyemiz Cafer Başoda yapacak. Kendilerine Konyaspor’umuza başarılı hizmetler vermeleri temennisiyle başarılar diliyoruz" diye konuştu.

“MİLLİ MAÇ ARASI TAKIMA İYİ GELECEK”

Basın sözcüsü Ahmet Baydar, takımın Spor Toto Süper Lig'in ilk 3 haftasında sonuçsal anlamda beklentilerin gerisinde kaldığını belirtirken, sözlerine şöyle devam etti:

"Akhisar Belediyespor ve Kayserispor maçlarındaki puan kayıplarının ardından Galatasaray’a karşı alınan farklı yenilgi büyük üzüntüye sebep oldu. Ama oyunun geneline bakıldığında kesinlikle ortaya çıkan farlı skoru hak etmediğimizi herkes açıkça görmüştür. Ama yeni takım olma özelliğimiz, transferlerimizin henüz istenilen performansa ulaşmamasının bu sonuçlarda büyük etkisi olduğunu düşünüyoruz. Milli Maçlar nedeniyle lige verilen aranın takımımıza iyi geleceğine ve Osmanlıspor ile oynayacağımız maçla birlikte sezona yeni ve iyi bir başlangıç yapacağımıza inanıyoruz. İnşallah bundan sonra hem oynayacağı oyun hem de alacağı sonuçlarla herkesi mutlu edecek bir Konyaspor izleyeceğiz. Bu konuda teknik heyet ve oyuncularımıza güvenimiz tam.”

"ŞEHİR OLARAK MİLLİ HEYECANA ODAKLANMIŞ DURUMDAYIZ"

Lige verilen arada Konya olarak büyük bir heyecana ev sahipliği yapacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını da sözlerine ekleyen Ahmet Baydar, "Malumunuz olduğu üzere Konya olarak Milli Takımımızı ağırlayacağız. 3-6 Eylül tarihlerinde Letonya ve Hollanda ile oynayacağımız 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası grup eleme maçları için şehrimize gelecek A Milli Takımımıza en güzel ev sahipliğimizi göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Tüm şehir olarak milli heyecana odaklanmış durumdayız. Maçları izleyecek Konyalı sporseverlerin ve Konya dışından gelecek olan misafirlerimizin kırmızı-beyaz forma ve atkılarla stadyumu tam bir şölen yerine çevirmelerini bekliyoruz. İnşallah Milli Takımımız alacağı galibiyetlerle Konya’dan 2016 Avrupa Futbol Şampiyonasına katılma biletini alır ve tüm ülkemize büyük bir gurur ve sevinç yaşatır" açıklamasını yaptı.

Transfer çalışmalarına da değinen basın sözcüsü Ahmet Baydar, "Takımımıza faydalı olacağına inandığımız ve teknik heyetimizin istediği oyuncular kadromuza dahil edildi. Şu ana kadar tam kadro çalışma fırsatı bulamadık. Ama bundan böyle alternatifi bol bir kadro ile çalışacağız. Bu da takımın başarısına katkı sağlayacaktır" derken, Ciprian Marica konusunda kendisinden ilerleyen haftalarda mutlaka faydalanacaklarını ve Marica'nın da takımımıza katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.