Aykut Kocaman: "İnşallah bize güvenen insanları mahcup etmeyiz"

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 2-0 kazandıkları Aytemiz Alanyaspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Aykut Kocaman karşılaşma öncesinde ve sırasında taraftarların kendisine gösterdiği sevgi gösterisiyle ilgili olarak şunları söyledi: "Bugünkü sıcak ve içten karşılaşma için Konyaspor'u seven herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Gerçekten çok güzel ve sıcak bir karşılama oldu. Umarım ve dilerim ki bütün çabamız, sınırlarımızı zorlayarak size bu kadar güvenen insanlara iyi şeyler vermeye çalışmak olacak. Umarım bu sevgiyi de karşılıksız koymayız. İnşallah bize güvenen insanları mahcup etmeyiz" dedi.

"İyi bir başlangıç yaptık"

Oyuna iyi bir başlangıç yaptıklarını belirten Kocaman, "İyi bir başlangıç yaptık. İkinci sıradaki Kasımpaşa ile aramızda 7 puan var. Ligin sondan ikinci sıradaki takımdan ise 6 puan öndeyiz. Tam bir yön belirleme maçı olacak bir maçtı. Son maçta kendi sahasında 5 gol atmış, yeni teknik direktörleriyle birlikte büyük özgüvenle gelen ve bunu enerjiye dönüştüren bir takımla karşılaştık. İkinci bölümde Alanyaspor'a biraz fazla top kullandırdık. Bu bizim oyun anlayışımızın dışında. Dolayısıyla ilk yarı zaman zaman oyunun kontrolünü alma çabasıyla geçti. İkinci yarıda baskı artırmak istedik. Bu duyguyla ikinci yarıya başladık. Gidip gelen maçta penaltı ve sonraki süreç bizim için olumlu tarafa döndü. Rakip on kişi kaldıktan sonra ikinci golü bulduk. Sonuçta kazanmayı başardık. Umarım bunu devam ettiririz" ifadelerini kullandı.

"VAR hakemlerin hata oranını hakikaten azaltıyor"

VAR sistemi ile ilgili olumlu ve olumsuz taraflara da değinen Kocaman, "VAR' işi ilginç, enterasan demek lazım. Faydasından bahsedersek hakemlerin hata oranını hakikaten azaltıyor. Bu futbola çok büyük bir iyilik ve yardım. Ancak futbolun bütün dünyada bu kadar sevilmesindeki haz duygusunu ise biraz azaltıyor gibi görünüyor. Bu oyun içindeki duyguyu biraz ortadan kaldırıyor gibi. O an için seviniyorsun fakat karşı taraf üzülüyor. 1-1,5 dakika sonra kararda değişiklik olursa sevinenler üzülüyor, üzülenler seviniyor. Penaltı pozisyonu da böyle oldu. Bunun bir ortası olacak mı bilmiyorum. Oyun çok duruyor. Oyun içindeki sevinçler heba olmuş oluyor. Bunun bir çözümünü aramakta fayda var gibi görünüyor" diye konuştu.