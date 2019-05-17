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HaberlerKonyaspor Haberleri Aykut Kocaman: "Kasımpaşa bizden daha fazla pozisyona girdi"
17.05.2019 - 23:51 | | AA

Aykut Kocaman: "Kasımpaşa bizden daha fazla pozisyona girdi"

Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Atiker Konyaspor'da teknik direktör Aykut Kocaman, son paslarda tercih hataları yaptıklarını söyledi.

Aykut Kocaman: "Kasımpaşa bizden daha fazla pozisyona girdi"
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Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Atiker Konyaspor'da teknik direktör Aykut Kocaman, son paslarda tercih hataları yaptıklarını söyledi.

Kocaman, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, yaşanan teknik direktör değişikliğinden dolayı Kasımpaşa'nın maça yüksek enerjiyle başladığını belirterek, "Kasımpaşa sıralamada daha rahat pozisyonda olduğu için prestij ve itibar maçına çıktı. Biz ise 6. sıradaki yerimizi korumak istiyorduk. Son derece açık futbol oynanan, 2 takımın da kazanmaya çalıştığı bir maç oldu." ifadelerini kullandı.

Kasımpaşa'nın mücadeleye daha istekli başladığını aktaran Aykut Kocaman, şunları kaydetti: "Topun kontrolünü sağladılar. Ancak daha sonra biz oyunumuzu sahaya yansıtmaya başladık. Öne geçtik. İkinci yarıda Kasımpaşa'nın baskısını arttırmak isteyeceği aşikardı. İkinci golü bulmamız gerekiyordu. Ancak en sıcak atakların olduğu dönemde golü yedik. Kasımpaşa karşılaşmada bizden daha fazla pozisyona girdi. Ceza sahasına kadar çok güzel getirdiğimiz toplarda, son paslarda tercih hataları ve kalite düşüklüğü maçın skorunun beraberlik olmasına neden oldu."

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