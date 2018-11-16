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16.11.2018 - 21:24 |

Aykut Kocaman resmen Atiker Konyaspor'da!

Atiker Konyaspor Kulübü, teknik direktör Aykut Kocaman ile 2,5 yıllığına anlaşma sağlandığını resmen açıkladı.

Aykut Kocaman resmen Atiker Konyaspor'da!
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Spor Toto Süper Lig takımlarından Atiker Konyaspor'da Rıza Çalımbay'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Aykut Kocaman ile anlaşıldığı resmen açıklandı.

İmza 19 Kasım Pazartesi günü

Son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran 53 yaşındaki tecrübeli teknik adam ile 19 Kasım Pazartesi günü 2,5 yıllık sözleşme imzalanacak.

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Atiker Konyaspor'umuz, camiamıza tarihi başarılar yaşatan teknik direktörümüz Aykut Kocaman ile prensip anlaşmasına varmıştır. Taraflar arasında bu akşam gerçekleşen görüşme sonrasında tüm konularda anlaşma sağlanmıştır. Teknik Direktörümüz Aykut Kocaman pazartesi günü kulübümüzün organize edeceği imza töreninde resmi sözleşmeyi imzalayacaktır. Sözleşmenin detayları imza töreninde spor kamuoyu ile paylaşılacaktır."

Aykut Kocaman, 2005-2006 ve 2014-2017 yılları arasında da Konyaspor'un başında yer almıştı.

Aykut Kocaman'ın ilk sınavı Galatasaray

Son maçta Ankaragücü'nü 2-0 yenen Atiker Konyaspor, milli maçlar sebebiyle verilen aradan sonra 23 Kasım'da deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Aykut Kocaman, Atiker Konyaspor ile ilk sınavında Galatasaray'a karşı mücadele verecek.

Fenerbahçe'nin gönderdiği yardımcılarıyla

Ajansspor'un haberine göre; Aykut Kocaman, Fenerbahçe’den gönderildiği duyurulan Turgay Altay, Alper Aşçı ve kaleci antrenörü Murat Öztürk ile birlikte yeniden çalışacak.

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