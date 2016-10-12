Aykut Kocaman Shakhtar'ın radarına girdi

Shakhtar Donestk’in profesyonelleri Konya’daki maçta Aykut Kocaman’ın oturttuğu sisteme ve kulüp yapısına hayran kalmıştı.

Yeşil-Beyazlılar, Braga ve Fenerbahçe maçlarında da göz hapsinde olacak. Ancak ilginç olan; Shakhtar yönetiminin bu maçları izlemeleri için görevlendirdiği scoutlar Konyasporlu futbolcuları değil, teknik direktör Aykut Kocaman’ı izleyecek.

Uzun yıllar bu takımda görev yapan Lucescu’nun, maç öncesi Shakhtar’a, “Türk futbolunun en önemli hocalarından biriyle karşılaşacaksınız, dikkat edin. Aykut Kocaman’ın her zaman bir sistemi ve planı vardır” diyerek uyarıda bulunduğu öğrenildi.

Lucescu övdü, Kocaman takibe alındı!

Shakhtar yönetimi takımın mevcut teknik adamı Paolo Fonseca’nın oyuncular üzerindeki etkisinden ve kulübün performansından memnun, ancak genç teknik adamın parlayıp yeniden Avrupa’da büyük bir takımın başına geçme ihtimalini göz önünde bulundurarak Lucescu’nun da övgüyle söz ettiği Kocaman’ı yakın takibe aldığı ifade edildi.

Herkes ona koşuyor

Konyaspor’u geride kalan sezonda 3. yaparak Avrupa Ligi’nde direkt gruplara taşıyan tecrübeli teknik adamın bu arenada henüz puanı bulunmuyor. Ancak sezon başında Vitor Pereira’yla yollarını ayıran Fenerbahçe ilk olarak Kocaman’ın kapısını çalmıştı. Fatih Terim’in eleştirildiği şu günlerde milli takım yetkilililerin de kulislerde Kocaman ismini yüksek sesle konuştuğu belirtliyor. (Fanatik)