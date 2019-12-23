Aykut Kocaman: "Yapacak, söylenecek bir şey yok"

Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor'a 1-0 mağlup olan İttifak Holding Konyaspor'da teknik direktör Aykut Kocaman açıklamalarda bulundu.

"Malatya maçı ile başlayan ve Rize maçı ile biten sıkıntılı bir süreç geçirdik. Sonrasında inişler çıkışlar oldu. Kazanabileceğimiz maçları alamadık. Oyunun ilk bölümü istediğimiz gibi geçmedi. 2. yarıda baskılı oyuna dönüş yaptık. Bugünün şartlarında oyuncularımız her şeyi yaptılar. Onlarla ilgili en ufak olumsuz bir şey söyleyemem. Tek eksik atamadık. Yapacak bir şey yok. Söylenecek çok fazla bir şey yok"

Kocaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sıkıntılı bir süreçten geçtiklerini ve son iki haftada da toparlanma emareleri gösterdiklerini söyledi.

İhtiyaçların davranışları belirlediğini vurgulayan Kocaman, şunları kaydetti:

"Acil puan almaya ihtiyacımız olan bir maçtı. Trabzonspor da yukarıdan kopmamak için bu maçı kazanmak istiyordu. Takımımızdaki toparlanma ve direnç umut vericiydi. İlk yarı Trabzonspor'un kontrolünde geçti. Onların hakim olduğu oyunda çok pozisyon vermedik. Ancak biz de etkili olamadık. İkinci yarı ise oyunun kontrolü elimizdeydi. Baskı da yaptık. Hurtado'nun son dakikalardaki pozisyonlarından yararlanamadık. Oyuncular maçı çevirmeyi çok istedi. Kuvvetli şekilde oynamak için çok çaba gösterdiler. Oyuncular için söyleyeceğim bir şey yok. İstemediğimiz bir sonuç oldu."