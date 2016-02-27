Aykut Kocaman: 'Zorlu bir etaptan 6 puan çıkmak sevindirici'

Kocaman, 2-0 galip ayrıldıkları Mersin İdmanyurdu maçı sonrası yaptığı açıklamada, rakiplerinin ligdeki konumunun maçın psikolojisini etkilediğini söyledi. Normal bir maçın iki kademe daha üstünde bir maçla karşılaşacaklarını bilerek sahaya çıktıklarını kaydeden Kocaman, "Aynen de böyle odu. Çünkü küme düşme sıkıntısı yaşayıp da önündeki maçı çıkış maçı olarak gören takımların sahip olduğu psikolojiye sahipti. Maçın psikolojisi, özellikle Mersin İdmanyurdu'nun içinde bulunduğu durumdan dolayı futbolun önüne geçti. İlk yarı tamamen bu şekilde geçti. Son derece istekli, sürekli baskı yapmaya çalışan bir takım vardı karşımızda, maçı isteyen bir takım vardı. Ancak aşırı isteklilik, kontrol altında kalabildiği sürece performans arttırıcı, verimlilik arttırıcı olabilir. Ama biraz kontrol dışına kaçtığı andan itibaren de kendi adına tahrip edici oluyor. Bu aşırı istekli durum kırmızı kartı getirdi. Kırmızı karttan sonra o psikolojik durum devam etti. İkinci yarıdan itibaren sakinleştik ve fazla oynadığımızın farkına varmaya başladık. Kenarları kullanmaya başladık, rakibimizi koşturmaya başladık ve sonra golü bulduk. Golden sonraki oyun, ikinci golü pekiştirmek adına önemliydi. Dönemsel itibariyle çok zorlu bir etaptan, küme düşme hattının tam ortasındaki Sivas ve Mersin İdmanyurdu karşısında 6 puanlar çıkmak son derece sevindirici" dedi.

"ÖNCELİKLE BULUNDUĞUMUZ YERİ PEKİŞTİRMEMİZ GEREKİYOR"

Kocaman, gazetecilerin Avrupa kupaları hedefiyle ilgili bir sorusuna, "Bunu dillendirmekten ziyade buna ulaşmak için çaba göstermek lazım. Biz de çalışıyoruz. Takımda yüksek irade ile bunu yerine getirmeye çalışıyor. Öncelikle bulunduğumuz yeri pekiştirmek gerekiyor. Özellikle ilk 6 içindeki durumumuzu pekiştirmek çok önemli. Bunu pekiştirirken, öbür taraftan da basamak nasıl atlarız diye onun hesabını yapıyoruz. Avrupa için güç dengeleri, takımlar göz önüne alındığında ligden gitmek sanki nispeten bir adım daha kolay gibi gözüküyor. Dolayısıyla hiçbir maçı ıskalamadan gitmek istiyoruz. Bunun sonu bu şekilde taçlanırsa tabii ki memnun oluruz" diye yanıt verdi.

Kocaman, Torku Konyaspor ile sözleşmesini uzatıp uzatmayacağı yönündeki bir başka soruya ise, "Oturacağız konuşacağız. Bir problem çıkacağını tahmin etmiyorum. Gelecekle ilgili yapısal olarak şu halim var, yüzde 100 emin olduğum şeylerde bile söz vermiyorum. Çünkü insana dair her şey olabiliyor hayatın içinde. Ama kendi adıma bir aksilik çıkacağını zannetmiyorum" şeklinde yanıt verdi.