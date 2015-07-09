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09.07.2015 - 11:24 | | FAHRETTİN GÖK / AA

Aykut Kocaman'dan Arda Turan'a tebrik

Torku Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, milli futbolcu Arda Turan'ın Barcelona'ya transferiyle ilgili, "Arda, Türk futbolunda olmaz denileni başardı. O nedenle canı yürekten kendisini kutluyorum, helal olsun" dedi.

Aykut Kocaman'dan Arda Turan'a tebrik
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Kocaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli futbolcu Arda Turan'ın, İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona'ya transfer olmasını değerlendirdi.

Barcelona'nın dünyanın en büyük kulüplerinden biri olduğunu ve Arda'nın bu başarıyı tamamen kendi becerileriyle elde ettiğini aktaran Kocaman, şunları söyledi:

"Arda, Türk futbolunda olmaz denileni başardı. O nedenle canı yürekten kendisini kutluyorum. Cüneyt Çakır için söylediğim şeyi onun için de söylemek istiyorum, helal olsun. Bizim topraklarımızdan çıkıp da daha doğrusu tüketmeyi daha çok seven, üretmeyi sevmeyen bu topraklardan, dünyanın en büyük kulüplerinden bir tanesine transfer olabilmek, tamamen kendi becerileriyle elde ettiği bir şey ama şunu da söylemek gerekiyor ki hepimizi de gururlandıran ve teşvik eden şeylerden bir tanesi. Daha önce Cüneyt Çakır'ı da bu konuda, bu anlamda söylemiştim, şimdi Arda için de söylüyorum. Umarım arkadan gelenler için önemli bir şekilde, güçlü bir önder, lider ve lokomotif görevi görürler. Arkadan gelenleri biraz daha teşvik ederler. Çıta çok yükseldi ama ülkemizde çıta böyle yükseliyor ancak altını dolduramıyoruz. Umarım altını doldurmak için vesile olur."

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