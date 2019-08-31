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31.08.2019 - 23:54 | | AA

Aykut Kocaman'dan hakem tepkisi!

Konyaspor'un teknik direktörü Aykut Kocaman, Antalyaspor beraberliği sonrası kazanmayı çok istedikleri maçtan puan kaybı ile ayrıldıkları için üzgün olduğunu söyledi.

Aykut Kocaman'dan hakem tepkisi!
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Süper Lig'in üçüncü haftasında sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Konyaspor'un teknik direktörü Aykut Kocaman, kazanmayı çok istedikleri maçtan puan kaybı ile ayrıldıkları için üzgün olduğunu söyledi.

 Kocaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularının maçı kazanmak için yoğun mücadele verdiğini ifade etti. 

Antalyaspor'un kazandığı penaltıya ilişkin Kocaman, "Ucuz bir penaltı, maçın seyrini değiştirdi. Büyük bir hakem hatası. Çünkü Ferhat'ın itildiği pozisyon var o zaman o da penaltı. Asla penaltı değil tabi, alakası yok ama bu kadar temasa penaltı büyük bir hakem hatasıydı. Ancak hakemin hatasından daha büyüğü bizim oldu. Golden sonraki yarım saatlik periyot Antalyaspor'un maçın içine daha fazla katıldığı moralinin yüksek olduğu bir bölüm oldu. Bizde de oyun telaşlı oldu." değerlendirmesinde bulundu. 

Kocaman, maçın son bölümlerinde sakin kalamadıklarını ifade ederek, şöyle konuştu: 

"Ayağa paslar atamadık. Böyle olunca da doldur boşaltlar ve oyuncuların bireysel performansları ön plana çıkmaya başladı. Sonucu değiştiremedik. Kazanmayı çok istediğimiz bir maçtan puan kaybı ile ayrıldığımız için üzgünüz. 7 veya 8'inci haftadan sonra takım olarak gerçek düzenimize oturacağımıza ve puan ortalamamızı daha da yukarılara taşıyacağımıza inancımız tam." 

Transfer defterini kapatmadıklarını aktaran Kocaman, "İki oyuncuyla temasımız var. Ofansif bir oyuncuyu son gün alacağımızı düşünüyorum. Olma ihtimali yüksek görünüyor, umarım olur." dedi. 

"Bu zor deplasmanda puanla dönmek önemliydi"

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ise deplasmandan aldıkları 1 puanın önemli olduğuna işaret etti. İlk yarı iyi oynadıklarını, ikinci yarı da yedikleri golün ise talihsiz olduğunu anlatan Korkmaz, şunları kaydetti:

"Zor bir deplasmandı. Konyaspor, iyi bir takım. Sistemi, düzeni, savunma ve hücumu iyi olan bir takım. Bu zor deplasmanda puanla dönmek önemliydi. Genel anlamda çok iyi savunma yapan Konyaspor'a karşı 2 gol bulmak hücum aksiyonumuzun çok iyi olduğunu gösteriyor. Önümüzdeki haftalarda daha farklı bir takım olduğumuzu herkes görecek. Hücumda daha aktif ve aksiyonu bol oyun oynayacağız."

 

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