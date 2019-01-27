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27.01.2019 - 21:27 | | AA

Aykut Kocaman'dan seri vurgusu!

Aykut Kocaman, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor'u 2-0 yendikleri karşılaşmaya ilişkin, maçın başından sonuna kadar doğru oynayarak sonuca gittiklerini söyledi.

Aykut Kocaman'dan seri vurgusu!
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Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor'u 2-0 yendikleri karşılaşmaya ilişkin, maçın başından sonuna kadar doğru oynayarak sonuca gittiklerini söyledi.

Kocaman, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, galibiyet serisi yakalamaları durumunda ligde iyi yerlere geleceklerini belirtti.

Aldıkları galibiyetin üst sıralara yükselmek için iyi bir fırsat olduğunu ifade eden Kocaman, şöyle konuştu: "Yüksek enerjiye ihtiyacımız var ama aynı zamanda sabırlı oynamak lazım. Oyunu kenarlara ve onların kalesine doğru itmek zorundaydık. Planımız buydu. En azından kağıt üzerinde düşündüğümüz buydu. Oyuncularımız, maçın başından sonuna kadar doğru oynayarak sonuca gitmeyi başardı. Tebrik ediyorum. Antalyaspor'a da başarılar diliyorum." Aykut Kocaman, maçın başında koreografi yapan taraftarlara da teşekkür edip her zaman desteklerini beklediğini sözlerine ekledi.

Korkmaz: "Pozisyonlar bulduk ancak değerlendiremedik"
Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Atiker Konyaspor'u galibiyetinden dolayı tebrik etti.

Oyunun ilk yarısında kötü oynadıklarını ancak ikinci yarıda biraz toparlandıklarını aktaran Korkmaz, "İkinci yarıda pozisyonlar bulduk ancak değerlendiremedik. En büyük sıkıntımız sakatlığı bulunan oyuncularımızın fazla oluşu. Cezalı ve giden oyuncularımız da var. Bu oyun planımızı da etkiledi. İleriki haftalarda daha iyi olacağımızı ümit ediyorum. Konyaspor'u tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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